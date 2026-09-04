Aktien New York

Dow gibt nach - Zinssorgen wieder im Fokus

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Lucky-photographer/Shutterstock.com
onvista bei Google bevorzugen

Nach den Kursgewinnen am Donnerstag haben die Anleger an den US-Börsen zum Wochenschluss vorsichtiger agiert. Im Fokus stand am Freitag der bereits vor Handelsbeginn veröffentlichte Arbeitsmarktbericht. Demnach ist die Beschäftigung unerwartet deutlich gestiegen. Dies weckte am Markt wieder Sorgen, dass die US-Notenbank die Leitzinsen bald anheben könnte.

Dementsprechend gaben Standardwerte leicht nach. Technologie-Aktien hingegen legten etwas weiter zu. Sie profitieren generell von der Hoffnung auf bessere Geschäft rund um Künstliche Intelligenz.

Der Dow Jones Industrial fiel um 0,5 Prozent auf 53.426 Punkte. Am Donnerstag hatten noch Aussagen des Notenbankmitglieds Christopher Waller die Hoffnung auf eine ausbleibende Leitzinserhöhung in diesem Monat geweckt und die Börsen entsprechend angetrieben. Auf Wochensicht deutet sich nunmehr für den US-Leitindex ein leichtes Minus an.

Der marktbreite S&P 500 gab am Freitag um 0,3 Prozent auf 7.729 Zähler nach. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 0,4 Prozent auf 29.590 Punkte.

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Dow

Das könnte dich auch interessieren

Drei Fragen an Bernecker 04.09.2026
Warum schwächelt der Dax? Boden bei Siemens Energy? Zins-Profiteure?heute, 10:00 Uhr · onvista
Warum schwächelt der Dax? Boden bei Siemens Energy? Zins-Profiteure?
Dax Tagesrückblick 03.09.2026
Dax übersteigt 26.000 Punkte - Gold steigt fast drei Prozentgestern, 15:52 Uhr · onvista
Das Logo des Dax.
Bund lenkt ein und will mit Unicredit sprechen
Commerzbank-Übernahme könnte neue Welle an Fusionen befeuernheute, 09:20 Uhr · Reuters
Commerzbank-Übernahme könnte neue Welle an Fusionen befeuern
Vorbörsliches Plus
Sparpaket treibt VW und Porsche SE an - Hängepartie endetheute, 06:15 Uhr · dpa-AFX
Sparpaket treibt VW und Porsche SE an - Hängepartie endet
Dax Tagesrückblick 02.09.2026
Dax rutscht weiter ab - dritter Verlusttag in Folge02. Sept. · onvista
Dax rutscht weiter ab - dritter Verlusttag in Folge
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Datenanalyse
Die Zinswende kommt: Diese Branchen leiden daruntergestern, 13:36 Uhr · onvista
Auswertung von FTSE100, Cac40 und Co.
Acht starke Europa-Aktien (die wenig mit KI zu tun haben)02. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen