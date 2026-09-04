Aktualisierte Konjunkturprognosen für Eurozone und USA vom 04.09.2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am 4. September werden in der Eurozone und in den USA folgende Konjunkturdaten erwartet:

Prognose Vorwert EUROZONE 08.00 Uhr Deutschland Auftragseingang Industrie Juli Monatsvergleich +0,3 +3,1 Jahresvergleich +10,5 +6,5 11.00 Uhr Eurozone Einzelhandelsumsatz Juli Monatsvergleich +0,2 -0,3 Jahresvergleich +1,1 +0,7 USA 14.30 Uhr Arbeitsmarktbericht August Beschäftigtenzahl (Tsd) Monatsvergleich +55 -23 Arbeitslosenquote 4,1 4,1 Stundenlöhne Monatsvergleich +0,3 +0,1 Jahresvergleich +3,1 +3,2

*Erstschätzung

(Jeweils in Prozent, soweit nicht anders angegeben.)

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