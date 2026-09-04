Aktualisierte Konjunkturprognosen für Eurozone und USA vom 04.09.2026
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Am 4. September werden in der Eurozone und in den USA folgende Konjunkturdaten erwartet:
Prognose Vorwert EUROZONE 08.00 Uhr Deutschland Auftragseingang Industrie Juli Monatsvergleich +0,3 +3,1 Jahresvergleich +10,5 +6,5 11.00 Uhr Eurozone Einzelhandelsumsatz Juli Monatsvergleich +0,2 -0,3 Jahresvergleich +1,1 +0,7 USA 14.30 Uhr Arbeitsmarktbericht August Beschäftigtenzahl (Tsd) Monatsvergleich +55 -23 Arbeitslosenquote 4,1 4,1 Stundenlöhne Monatsvergleich +0,3 +0,1 Jahresvergleich +3,1 +3,2
*Erstschätzung
(Jeweils in Prozent, soweit nicht anders angegeben.)
/jsl/jkr
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
WDH: Aktualisierte Konjunkturprognosen für Eurozone und USA vom 03.09.2026gestern, 12:30 Uhr · dpa-AFX
KonjunkturdatenEurozone: Inflationsrate steigt wie erwartet deutlich auf 3,3 Prozent01. Sept. · dpa-AFX
Plus-Analysen
Auswertung von FTSE100, Cac40 und Co.Acht starke Europa-Aktien (die wenig mit KI zu tun haben)02. Sept. · onvista