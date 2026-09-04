Aktualisierte Konjunkturprognosen für Eurozone und USA vom 04.09.2026

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Am 4. September werden in der Eurozone und in den USA folgende Konjunkturdaten erwartet:

                                          Prognose            Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr
Deutschland
Auftragseingang Industrie
Juli
Monatsvergleich                         +0,3                 +3,1
Jahresvergleich                        +10,5                 +6,5

11.00 Uhr
Eurozone
Einzelhandelsumsatz
Juli
Monatsvergleich                         +0,2                  -0,3
Jahresvergleich                          +1,1                  +0,7


USA

14.30 Uhr
Arbeitsmarktbericht
August
Beschäftigtenzahl (Tsd) 
Monatsvergleich                         +55                    -23
Arbeitslosenquote                        4,1                    4,1
Stundenlöhne
Monatsvergleich                        +0,3                  +0,1
Jahresvergleich                         +3,1                  +3,2

*Erstschätzung

(Jeweils in Prozent, soweit nicht anders angegeben.)

/jsl/jkr

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