ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Tesla auf 'Neutral' - Ziel 445 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla nach der Präsentation des Cybercab auf "Neutral" mit einem Kursziel von 445 US-Dollar belassen. Das autonome Gefährt sei nun offiziell Teil der Robotaxi-Flotte und nehme den Betrieb in einigen Bereichen von Austin im US-Bundesstaat Texas auf, schrieb Rajat Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für die Aktie erwartet der Experte nach den hohen Erwartungen im Vorfeld des Events angesichts fehlender Details zur weiteren Entwicklung einen Rückschlag./niw/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 10:00 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 10:00 / EDT

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