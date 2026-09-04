ANALYSE-FLASH: RBC belässt Tesla auf 'Outperform' - Ziel 480 Dollar
dpa-AFX · Uhr
Thema: E-MobilitätBatterien
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla nach der Präsentation des CyberCab auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 US-Dollar belassen. Das Event habe im Vergleich zu vorab bekannten Informationen wenig Neues geboten, schrieb Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Kernfragen rund um den Preis, die Produktion und regulatorische Themen seien unbeantwortet geblieben./rob/niw/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 09:58 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 09:58 / EDT
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