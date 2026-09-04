Betreiber kritischer Infrastruktur sollen Drohnen abwehren dürfen

Düsseldorf, ⁠04. Sep (Reuters) - Wegen der wachsenden Drohnen-Gefahr für Kraftwerke, Stromnetze oder Chemie-Anlagen will Bundesinnenminister Alexander ‌Dobrindt den Betreibern solcher Anlagen künftig die Abwehr von Drohnen erlauben. "Wir ⁠müssen ⁠auch die Betreiber der kritischen Infrastruktur befähigen (...) Drohnenabwehr zu betreiben", sagte Dobrindt am Freitag in Düsseldorf. ‌Dazu brauche es aber ‌noch die notwendigen rechtlichen Grundlagen. "Mein Ziel ist es, dafür ⁠zu sorgen, dass wir die ‌Betreiber auch in ⁠die Lage versetzen (..) mit entsprechenden Abwehrmaßnahmen dagegen vorzugehen", kündigte er an.

In der ‌Bundesrepublik war ⁠es zuletzt verstärkt ⁠zu Angriffen auf und Sabotageakten gegen die Infrastruktur gekommen. Dabei kamen auch Drohnen zum Einsatz.

(Bericht von Matthias Inverardi . Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)