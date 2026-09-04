Nach einem kleinen Schwächeanfall zum Handelsstart inklusive Rücksetzer unter die 26.000er-Marke konnte sich der Dax zügig wieder erholen. Eine Stunde nach Handelsbeginn lag der Index 0,26 Prozent im Plus bei 26.068 Punkten.

Suss Microtec legen kräftig zu - Warburg erinnert an Kaufchance

Die Aktien von Suss Microtec haben sich am Freitag an ihrer exponentiellen 200-Tage-Linie stabilisiert. Am Vortag waren die Papiere des Anlagenbauers für die Halbleiterbranche mit 66,75 Euro noch auf das tiefste Niveau seit April abgerutscht und hatten damit seit ihrem Juni-Rekord 44 Prozent eingebüßt. Nun kosten sie wieder 71,70 Euro und damit gut fünf Prozent mehr als am Vortag.

Analyst Malte Schaumann von Warburg erinnerte die Anleger an die günstige Kaufgelegenheit, die sich auf diesem Niveau biete. Dafür spreche nicht nur die Bewertung, sondern auch die gute Berechenbarkeit des Geschäfts 2027 dank immer dickerer Auftragsbücher. Die am Donnerstag bekannt gegebene Kooperation mit Manz Asia im Bereich Inkjet-Technologie lobte er.

Der Bereich Industrieller Tintenstrahldruck für die Halbleiterfertigung sei ein Wachstumsfeld für Suss, so Schaumann. Es könnte bis 2030 Umsätze von 100 Millionen Euro oder sogar mehr einbringen. Das entsprechende Wissen habe sich Suss 2020 mit PiXDRO eingekauft. Insgesamt stehe dieser Markt noch in den Kinderschuhen.

Morgan-Stanley-Abstufung belastet Daimler Truck - Traton solide

Eine Abstufung von Morgan Stanley belastet am Freitag die Aktien von Daimler Truck in einem ansonsten verhaltenen Branchenumfeld für Nutzfahrzeuge. Für die 2026 um mehr als 20 Prozent gestiegenen Daimler-Titel ging es um 1,2 Prozent bergab. Die Traton-Papiere lagen am Freitag auf Vortagsniveau. Auch Volvo schlug sich mit einem Abschlag von einem halben Prozent etwas besser.

Morgan Stanley erhöhte in einer Branchenstudie zwar die Kursziele für die Nutzfahrzeugbauer und verwies dabei auf eine global starke Nachfrage. Der Sektor laufe auf Hochtouren, doch die Rally in diesem Jahr mache das Profil von Chancen und Risiken weniger attraktiv. Analyst Shaqeal Kirunda strich damit seine letzte positive Empfehlung, indem er Daimler Truck mit "Equal-weight" dasselbe Votum vergibt wie zuvor schon für Volvo. Traton bewertet er bereits negativ.

Trotz der Abstufung erhöhte Kirunda für Daimler Truck sein Kursziel auf 50 Euro mit dem Argument, dass die Margenentwicklung in Nordamerika maßgeblich verbessert worden sei. Dies führe in seinem Modell zu höheren Schätzungen in der Zeit bis 2028. (mit Material von dpa-AFX)