Britische und französische Rechtspopulisten vernetzen sich

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BIRMINGHAM (dpa-AFX) - Großbritanniens und Frankreichs führende rechtspopulistische Politiker haben eine engere Zusammenarbeit beschlossen. Nigel Farage von der britischen Partei Reform UK und der Parteichef des französischen Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, unterzeichneten am Nachmittag während der Reform-Konferenz in Birmingham öffentlichkeitswirksam ein Memorandum of Understanding.

Farage betonte die Bedeutung der Vereinbarung im gemeinsamen Vorgehen gegen irreguläre Migration ins Vereinigte Königreich über den Ärmelkanal. Unter seiner Regierung würde jedes Flüchtlingsboot nach Frankreich zurückgeschickt werden, sagte er. Bardella pries während seines Gastauftritts die Politik von Farage an und kündigte seinerseits an, die irreguläre Migration nach Frankreich beenden zu wollen.

Dem 30-Jährigen werden Chancen eingeräumt, im kommenden Jahr neuer Regierungschef Frankreichs zu werden, wenn seine Partei die Präsidentschaftswahl und die dann wahrscheinlich folgende Parlamentswahl gewinnt./mj/DP/zb

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