Bundestags-Grüne unterstützen Wahlkampf in Sachsen-Anhalt

BERLIN (dpa-AFX) - Zwei Tage vor der mit Spannung erwarteten Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat die Bundestagsfraktion der Grünen einen engagierten Wahlkampf-Endspurt angemahnt. Alle Demokratinnen und Demokraten müssten dort bis zum Wahltag "um jede Stimme kämpfen", betonte Fraktionschefin Britta Haßelmann zum Auftakt einer Klausurtagung ihrer Abgeordneten in Berlin.

Als "fahrlässig" bezeichnete sie Spekulationen über einen Regierungsauftrag für die AfD, die in den Umfragen deutlich vorn liegt. Einen Regierungsauftrag habe nur jemand, der eine Mehrheit bilden könne, erklärte Haßelmann. "Und diese Partei, diese rechtsextreme Partei wird keine Mehrheit im Landtag von Sachsen-Anhalt kriegen."

Zuvor hatte Unionsfraktionsvize Sepp Müller (CDU) gesagt, bei einem Wahlsieg der AfD sehe er bei der Partei den Auftrag zur Regierungsbildung. "Sollten die Umfrageergebnisse Wahlergebnisse werden, dann hat Ulrich Siegmund mit der AfD einen Regierungsbildungsauftrag", erklärte der Bundestagsabgeordnete im "Politico"-Podcast "Berlin Playbook".

Wegen des Wahlkampfs in Sachsen-Anhalt haben die Grünen sogar ihre Fraktionsklausur verkürzt. Mehr als 30 Bundestagsabgeordnete der Partei werden den Angaben zufolge nach Sachsen-Anhalt fahren, um die dortigen Grünen zu unterstützen - darunter auch Haßelmann und ihre Co-Vorsitzende Katharina Dröge./ax/hrz/DP/jha