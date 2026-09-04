Dax Chartanalyse 04.09.2026

Nächster Widerstand könnte Dax-Erholung ausbremsen

onvista · Uhr
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Dax-Widerstand26.60026.500
Dax-Unterstützung25.90025.400

Dax-Rückblick:

Der Dax konnte mit Beginn des gestrigen US-Handels am Nachmittag wieder deutlich zulegen und den Horizontalwiderstand um 25.900 Punkte (nun Unterstützung) zurückerobern. Diese Erholungsbewegung setzte sich heute Vormittag zunächst weiter fort - der Index kletterte in den Bereich um 26.100 Punkte.

Dax-Ausblick: 

Trotz der Rückeroberung der 26.000er-Marke kann die Erholung bislang noch nicht restlos überzeugen, zumal im Bereich um 26.100 Punkte ein Clusterwiderstand in Form des EMA50 und EMA200 im Stundenchart (Linie blau und braun) den Anstieg derzeit deckelt.

Weiteres Erholungspotenzial entsteht somit erst bei einem Stundenschlusskurs oberhalb von 26.100 Punkten, bis dahin muss jederzeit mit dem Beginn einer neuen Verkaufswelle gerechnet werden. Um 14:30 Uhr sind die US-Arbeitsmarktdaten zu beachten. Ein schönes Wochenende allen Lesern!

Dax Chart
Quelle: Tradingview
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Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Hinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU98SR) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 04.09.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 23.427,13 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DN4A44) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 04.09.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 28.621,94 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

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