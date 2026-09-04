Dax-Widerstand 26.600 26.500 Dax-Unterstützung 25.900 25.400

Dax-Rückblick:

Der Dax konnte mit Beginn des gestrigen US-Handels am Nachmittag wieder deutlich zulegen und den Horizontalwiderstand um 25.900 Punkte (nun Unterstützung) zurückerobern. Diese Erholungsbewegung setzte sich heute Vormittag zunächst weiter fort - der Index kletterte in den Bereich um 26.100 Punkte.

Dax-Ausblick:

Trotz der Rückeroberung der 26.000er-Marke kann die Erholung bislang noch nicht restlos überzeugen, zumal im Bereich um 26.100 Punkte ein Clusterwiderstand in Form des EMA50 und EMA200 im Stundenchart (Linie blau und braun) den Anstieg derzeit deckelt.

Weiteres Erholungspotenzial entsteht somit erst bei einem Stundenschlusskurs oberhalb von 26.100 Punkten, bis dahin muss jederzeit mit dem Beginn einer neuen Verkaufswelle gerechnet werden. Um 14:30 Uhr sind die US-Arbeitsmarktdaten zu beachten. Ein schönes Wochenende allen Lesern!