Vorbörse 04.09.2026

Dax startet oberhalb von 26.000 Punkten in den Handel

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Der Dax knüpft am Freitag nach Kursgewinnen an Asiens Börsen wohl an seine Erholung vom Vortag an und hält sich über der Marke von 26.000 Punkten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Handelsstart 0,1 Prozent höher auf 26.035 Punkte.

Vor einer Woche hatte der Dax mit 26.618 Punkten noch ein Rekordhoch erreicht. Seither hatten ihn hohe Ölpreise und Anleihezinsen zurückgeworfen. Das Wochenminus von zwischenzeitlich mehr als drei Prozent schmolz inzwischen aber wieder etwas ab. Die Lage am Ölmarkt bleibt aber durch den wieder hochgekochten Iran-Krieg angespannt. Der Preis für die Nordsee-Sorte Brent hält sich auf dem höchsten Niveau seit Juni.

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USA:  Deutlich im Plus

Die Hoffnung auf eine ausbleibende Leitzinserhöhung in diesem Monat hat die US-Börsen am Donnerstag angetrieben. Die wichtigsten Aktienindizes stiegen um jeweils mehr als ein Prozent. Für Kauflaune sorgten Aussagen von Christopher Waller, Mitglied des Gouverneursrats der US-Notenbank. Dieser hatte sich optimistisch geäußert, dass der Preisdruck Anzeichen einer Entspannung zeigt. Der Dow Jones Industrial stieg um 1,18 Prozent auf 53.686,11 Punkte.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones53.683+ 1,18 Prozent
S&P 5007.747+ 1,06 Prozent
Nasdaq 26.584+ 1,40 Prozent

Asien: Gewinne

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben zum Wochenausklang zugelegt. Positive Vorgaben aus den USA stützten die Märkte. An der japanischen Börse legte der Nikkei 225 zuletzt um 1,2 Prozent zu. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen gewann 0,4 Prozent. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte mit 2,1 Prozent besonders stark.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22565.161+ 1,20 Prozent
Hang Seng25.213+ 2,10 Prozent
CSI 3004.565+ 0,40 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future122,83- 0,08 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,35- 0,04 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,76- 0,09 Prozentpunkte
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 04.09.2026heute · 04:10 Uhr · onvista
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Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1626- 0,31  Prozent
Dollar in Yen156,67-  0,45 Prozent
Euro in Yen181,57- 0,19 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent95,96 USD+ 0,98 Dollar
WTI91,80 USD+ 0,65 Dollar

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 598 (576) EUR - 'OVERWEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 246 (247) EUR - 'UNDERWEIGHT'

BARCLAYS STARTET K+S MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 18,40 EUR

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR NEMETSCHEK AUF 100 (90) EUR - 'BUY'

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR AROUNDTOWN AUF 1,65 (2) EUR - 'UNDERPERFORM'

(mit Material von dpa-AFX)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Ö
Ölpreis Brent
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Dow Jones
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S&P 500
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NASDAQ 100
Eurokurs (Euro / Dollar)
Münchener Rück
N
Nikkei
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Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1
Nemetschek
Hannover Rück
K+S
Ö
Ölpreis WTI
Aroundtown
Euro / Yen (Yenkurs)
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US Dollar/Japanischer Yen
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Hang Seng
Dow
NASDAQ
Barclays
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DAX (Kursindex)
MSCI
IG GROUP HOLDINGS
SP GROUP
Barclays ADR

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