Dax startet oberhalb von 26.000 Punkten in den Handel

Der Dax knüpft am Freitag nach Kursgewinnen an Asiens Börsen wohl an seine Erholung vom Vortag an und hält sich über der Marke von 26.000 Punkten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Handelsstart 0,1 Prozent höher auf 26.035 Punkte.

Vor einer Woche hatte der Dax mit 26.618 Punkten noch ein Rekordhoch erreicht. Seither hatten ihn hohe Ölpreise und Anleihezinsen zurückgeworfen. Das Wochenminus von zwischenzeitlich mehr als drei Prozent schmolz inzwischen aber wieder etwas ab. Die Lage am Ölmarkt bleibt aber durch den wieder hochgekochten Iran-Krieg angespannt. Der Preis für die Nordsee-Sorte Brent hält sich auf dem höchsten Niveau seit Juni.

Bist du besser als der MSCI World? Verbinde auf onvista deine echten Depots und analysiere, wie sich dein Gesamtvermögen wirklich entwickelt, wie hoch dein Risiko im Depot ist und vieles mehr.

USA: Deutlich im Plus

Die Hoffnung auf eine ausbleibende Leitzinserhöhung in diesem Monat hat die US-Börsen am Donnerstag angetrieben. Die wichtigsten Aktienindizes stiegen um jeweils mehr als ein Prozent. Für Kauflaune sorgten Aussagen von Christopher Waller, Mitglied des Gouverneursrats der US-Notenbank. Dieser hatte sich optimistisch geäußert, dass der Preisdruck Anzeichen einer Entspannung zeigt. Der Dow Jones Industrial stieg um 1,18 Prozent auf 53.686,11 Punkte.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 53.683 + 1,18 Prozent S&P 500 7.747 + 1,06 Prozent Nasdaq 26.584 + 1,40 Prozent

Asien: Gewinne

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben zum Wochenausklang zugelegt. Positive Vorgaben aus den USA stützten die Märkte. An der japanischen Börse legte der Nikkei 225 zuletzt um 1,2 Prozent zu. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen gewann 0,4 Prozent. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte mit 2,1 Prozent besonders stark.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 65.161 + 1,20 Prozent Hang Seng 25.213 + 2,10 Prozent CSI 300 4.565 + 0,40 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 122,83 - 0,08 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,35 - 0,04 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,76 - 0,09 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 95,96 USD + 0,98 Dollar WTI 91,80 USD + 0,65 Dollar

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 598 (576) EUR - 'OVERWEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 246 (247) EUR - 'UNDERWEIGHT'

BARCLAYS STARTET K+S MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 18,40 EUR

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR NEMETSCHEK AUF 100 (90) EUR - 'BUY'

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR AROUNDTOWN AUF 1,65 (2) EUR - 'UNDERPERFORM'

(mit Material von dpa-AFX)