DAX startet verhalten, Volkswagen mit Restrukturierungsplänen

Der DAX startet den Handel nach einer intensiven Woche ruhig. Auch der Euro Stoxx 50 startet zum Morgen unbewegt. An der Wall Street deuten die Vorbörsenindikationen auf einen freundlichen Handelsstart hin. Der Nikkei 225 beendete den Handel mit einem kleinem Aufschlag.

Makroökonomischer Überblick

Im Mittelpunkt steht heute der US-Arbeitsmarktbericht für August. Die Daten gelten als einer der wichtigsten Frühindikatoren für die nächste Zinsentscheidung der Federal Reserve am 16. September. Nach zuletzt schwächeren Signalen vom amerikanischen Arbeitsmarkt achten Investoren insbesondere auf die Entwicklung der neu geschaffenen Stellen sowie die Arbeitslosenquote.

Am Devisenmarkt zeigt sich der Euro derweil nahezu unverändert gegenüber dem US-Dollar. Neue Zahlen zu den deutschen Industrieaufträgen lieferten kaum Impulse. Die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer bleibt deshalb klar auf die Vereinigten Staaten gerichtet.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Volkswagen zählt zu den auffälligsten Werten des Tages. Die Vorzugsaktie legte bereits im regulären Handel spürbar zu, nachdem der Aufsichtsrat am Donnerstagabend einstimmig dem „Zukunftsplan 2030“ zugestimmt hatte. Das Programm soll die Wettbewerbsfähigkeit des Konzerns stärken und gilt als einer der tiefgreifendsten Umbauprozesse der Unternehmensgeschichte. Im Fokus stehen mögliche Kostensenkungen, Strukturmaßnahmen und eine Neuausrichtung der europäischen Produktion. Anleger werten die erzielte Einigung zunächst als wichtiges Signal für die Handlungsfähigkeit des Managements.

SUSS MicroTec rückt nach der Ankündigung einer strategischen Kooperation mit Manz Asia in den Fokus. Gemeinsam wollen die Unternehmen Inkjet-Lösungen für die Halbleiterfertigung und das wachstumsstarke Advanced Packaging entwickeln. Die Nachricht untermauert die Ambition des Technologiekonzerns, seine Position in Zukunftsmärkten der Chipindustrie auszubauen. Anleger setzen damit verstärkt auf die langfristigen Wachstumsperspektiven im Halbleitersektor.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Silber Bull UR18GU 9,76 55,357502 USD 6,22 Open End X-DAX® Bull UN8DR2 20,33 24040,587522 Punkte 12,73 Open End DAX® Bull UR1FT8 8,92 25275,00 Punkte 28,76 Open End Nasdaq-100® Bull UR1Q1A 6,13 28873,275873 Punkte 39,64 Open End Gold Bull UR212T 15,98 4282,17662 USD 23,18 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.09.2026; 09:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Nasdaq-100® Call UN6E12 26,02 26000,00 Punkte 5,85 18.12.2026 UnitedHealth Group Inc. Call UG393E 0,51 500,00 USD 10,78 13.01.2027 Volkswagen AG Call UN5Z3U 0,99 85,00 EUR 4,17 15.12.2027 Allianz SE Call UG8RZJ 4,17 440,00 EUR 6,17 16.06.2027 Mercedes-Benz Group AG Put UG77UN 0,41 50,00 EUR 6,94 16.12.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.09.2026; 09:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Cisco Systems Inc. Long UN8A8B 6,63 72,425869 USD 3 Open End DAX® Long HD6SGF 11,93 21672,910535 Punkte 6 Open End Moderna Inc. Long UG0H3P 4,07 99,272987 USD 3 Open End Volkswagen AG Long UN5XXZ 0,84 68,736618 EUR 4 Open End Tesla Inc. Short UN3U6J 2,13 439,095525 USD 6 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.09.2026; 09:00 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.