Deutschland: Auftragseingang legt erneut stärker zu als erwartet

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutschen Industrieunternehmen haben auch im Juli mehr Aufträge an Land gezogen als erwartet. Die Aufträge stiegen im Vergleich zum Vormonat saison- und kalenderbereinigt um 2,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Von Bloomberg befragte Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einem Plus von 0,3 Prozent gerechnet. Zudem wurde der Anstieg im Vormonat um 0,6 Prozentpunkte auf 3,7 Prozent nach oben revidiert. Allerdings ging der Anstieg im Juli auf Großaufträge zurück. Ohne diese sank der Auftragseingang im Vergleich zum Vormonat um 1,4 Prozent./jha/stk

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Datenanalyse
Die Zinswende kommt: Diese Branchen leiden daruntergestern, 13:36 Uhr · onvista
Auswertung von FTSE100, Cac40 und Co.
Acht starke Europa-Aktien (die wenig mit KI zu tun haben)02. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen