Devisen: Euro wenig bewegt vor US-Arbeitsmarktbericht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag kaum von der Stelle bewegt. Die Gemeinschaftswährung wurde bei 1,1627 US-Dollar gehandelt und damit nur etwas über dem Niveau vom Vorabend. Konjunkturdaten aus Deutschland zum Auftragseingang der Industrie für Juli haben dem Markt auch keine Impulse geben können. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1615 Dollar festgesetzt.

Heute steht nach Einschätzung der Helaba der Bericht zum US-Arbeitsmarkt für den Monat August im Fokus. Dieser ist für die US-Notenbanker immer von besonderer Bedeutung, da die US-Notenbank Fed neben der Preisstabilität auch das Ziel hat, für Vollbeschäftigung zu sorgen. Die nächste Zinsentscheidung der US-Notenbank steht am 16. September an.

Der Euro handelt laut der Helaba-Experten zum Dollar aktuell im Bereich der 100- und 200-Tagelinien. "Zuletzt kam es im Zuge nachlassender Zinserhöhungserwartungen bezüglich der Fed zu einer kleinen Erholung, wichtige Widerstände konnten aber nicht dauerhaft überwunden werden. Daher ist die Gefahr eines erneuten Abwärtsschubes noch nicht gebannt", schreiben die Experten in ihrem Morgenkommentar./stk/jha/