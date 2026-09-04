Die IFA öffnet für Privatbesucher

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BERLIN (dpa-AFX) - Die Elektronikmesse IFA in Berlin öffnet ab Freitag (12.00 Uhr) ihre Tore für Privatbesucher. Rund 2.000 Aussteller präsentieren dieses Jahr ihre Produkte auf der Messe. Die Veranstalter hoffen auf rund 220.000 Besucher.

Die Messe öffnet am Freitag von 12.00 bis 18.00 Uhr, an den weiteren Tagen kann sie jeweils zwischen 10.00 und 18.00 Uhr besucht werden. Während in den Messehallen technische Neuheiten, viele KI-Anwendungen und einige humanoide Roboter gezeigt werden, findet auf dem Außengelände zwischen den Hallen der IFA-Sommergarten unter anderem mit einem Konzert der Rapperin Ikkimel statt.

Vor dem offiziellen Start am Freitag sind Politiker für einen Eröffnungsrundgang auf der Messe unterwegs. Angekündigt haben sich unter anderem Bundesdigitalminister Karsten Wildberger, Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (beide CDU) und Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD)./nif/DP/jha

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