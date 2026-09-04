Dollar erholt sich leicht vor US-Job-Daten

Frankfurt, 04. ⁠Sep (Reuters) - Vor der Veröffentlichung der US-Jobdaten ist der Dollar am Freitag auf Erholungskurs gegangen. Der Dollar-Index rückte um 0,2 Prozent auf 99,02 Stellen vor. Am Donnerstag ‌hatten nachlassende Spekulationen auf eine baldige Zinserhöhung der US-Notenbank Fed den Index um 0,7 Prozent ins Minus ⁠gedrückt. ⁠Anleger erhofften sich von dem Beschäftigungsreport am Nachmittag ein klareres Bild über das weitere geldpolitische Vorgehen der US-Notenbank Fed. "Der Arbeitsmarkt gibt Auskunft über den Zustand der Wirtschaft", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Entsprechend ‌wäre eine weitere Abschwächung am ‌Arbeitsmarkt ein starkes Argument gegen eine Zinserhöhung."

Für August erwarten Ökonomen einen Stellenaufbau in den USA von 56.000, nachdem ⁠im Juli überraschend unter dem Strich 23.000 Jobs weggefallen ‌waren. Fed-Gouverneur Christopher Waller sagte ⁠am Donnerstag auf einer Veranstaltung der Nachrichtenagentur Reuters, jüngste Daten deuteten auf einige Anzeichen einer nachlassenden Inflation hin. Sollten kommende Berichte diesen ‌Trend bestätigen, würde er ⁠es befürworten, die Zinsen bei ⁠der Notenbanksitzung in diesem Monat stabil zu halten. Der US-Zinsmarkt schätze die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Fed in diesem Monat aktuell auf etwa 50:50 ein, sagte MUFG-Währungsstratege Lee Hardman. Der nächste Zinsentscheid der Fed steht am 18. September an.

(Bericht von: Daniela Pegna, Jiaxing Li, redigiert von Ralf Banser. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)