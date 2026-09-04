Einzelhandel im Euroraum mit Fehlstart ins zweite Halbjahr

Reuters · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

Berlin, 04. ⁠Sep (Reuters) - Der Einzelhandel im Euroraum ist mit einem überraschenden Umsatzminus ins zweite Halbjahr gestartet. Das saisonbereinigte Absatzvolumen sank im Juli zum Vormonat um 0,6 Prozent und damit ‌erstmals seit April, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Freitag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hingegen ⁠hatten einen ⁠Anstieg um 0,3 Prozent erwartet. Allerdings hatte der Absatz im Juni nach revidierten Daten um 0,2 Prozent zugelegt und nicht - wie ursprünglich gemeldet - um 0,3 Prozent abgenommen. Das Geschäft mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren ‌wuchs im Juli um 0,4 ‌Prozent zum Vormonat, während jenes außerhalb des Lebensmittelbereichs (ohne Kraftstoffe) um 1,4 Prozent schrumpfte.

Allein in Deutschland gab es den Angaben ⁠zufolge ein Minus von 3,4 Prozent. Dies war im ‌Juli der größte Rückgang in ⁠der gesamten Währungsunion und der größte Rückgang für die deutsche Branche seit Juli 2021. "Die seit langem schlechte Konsumstimmung zeigt Wirkung", sagte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer ‌des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Stephan ⁠Tromp, jüngst dazu. "Aktuell liegen ⁠wir auf dem Niveau des zweiten Corona-Lockdowns, das ist extrem unbefriedigend und trifft den Einzelhandel hart."

Eurostat nutzt für die Statistik den Index des Absatzvolumens im Einzelhandel. Dieser misst die Entwicklung des Umsatzes preisbereinigt; das heißt die Entwicklung der insgesamt verkauften Güter auf der Grundlage von kalender- und saisonbereinigten Daten.

(Bericht von ⁠Klaus Lauer und Agnieszka Gosciak, redigiert von Sabine Ehrhardt - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eurokurs (Euro / Dollar)
$
Dollarkurs

Das könnte dich auch interessieren

Konjunkturdaten
Eurozone: Umsätze im Einzelhandel sinken unerwartetheute, 09:19 Uhr · dpa-AFX
Eurozone: Umsätze im Einzelhandel sinken unerwartet
Dax Tagesrückblick 03.09.2026
Dax übersteigt 26.000 Punkte - Gold steigt fast drei Prozentgestern, 15:52 Uhr · onvista
Das Logo des Dax.
Dax Tagesrückblick 02.09.2026
Dax rutscht weiter ab - dritter Verlusttag in Folge02. Sept. · onvista
Dax rutscht weiter ab - dritter Verlusttag in Folge
Dax Tagesrückblick 31.08.2026
Dax rutscht nach Rekordhoch ab, zinssensible Aktien schwächeln31. Aug. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Datenanalyse
Die Zinswende kommt: Diese Branchen leiden daruntergestern, 13:36 Uhr · onvista
Auswertung von FTSE100, Cac40 und Co.
Acht starke Europa-Aktien (die wenig mit KI zu tun haben)02. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen