EQS-DD: Carl Zeiss Meditec AG: Justus Felix Wehmer, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

04.09.2026 / 17:25 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Justus Felix
Nachname(n):Wehmer

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Carl Zeiss Meditec AG

b) LEI

529900GRL4MZ8NMOOK95 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005313704

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
32,0152 EUR20.073,54 EUR
32,1200 EUR20.075,00 EUR
32,7000 EUR6.540,00 EUR
32,5400 EUR56.879,92 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
32,3651 EUR103.568,4600 EUR

e) Datum des Geschäfts

04.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

04.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Carl Zeiss Meditec AG
Göschwitzer Str. 51-52
07745 Jena
Deutschland
Internet:www.zeiss.de/meditec-ag/ir
LEI Code:529900GRL4MZ8NMOOK95
Ende der MitteilungEQS News-Service

106932 04.09.2026 CET/CEST

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