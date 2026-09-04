EQS-DD: MLP SE: Jan Frederik Berg, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

04.09.2026 / 16:04 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Jan Frederik
Nachname(n):Berg

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

MLP SE

b) LEI

529900M25NF9TALIWQ20 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0006569908

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
9,01 EUR7.892,76 EUR
9,02 EUR5.628,48 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
9,01416 EUR13.521,24 EUR

e) Datum des Geschäfts

03.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

04.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:MLP SE
Alte Heerstraße 40
69168 Wiesloch
Deutschland
Internet:www.mlp-se.de
LEI Code:529900M25NF9TALIWQ20
Ende der MitteilungEQS News-Service

106930 04.09.2026 CET/CEST

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