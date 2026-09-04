EQS-DD: TAKKT AG: Andreas Georg Weishaar, Kauf

EQS Group · Uhr
onvista bei Google bevorzugen


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

04.09.2026 / 13:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Andreas Georg
Nachname(n):Weishaar

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

TAKKT AG

b) LEI

549300AZ0JTVTW3IZY37 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0007446007

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
2,80 EUR47,60 EUR
2,88 EUR2.730,24 EUR
2,90 EUR145,00 EUR
2,95 EUR208.423,40 EUR
3,00 EUR759,00 EUR
3,02 EUR338,24 EUR
3,025 EUR6.083,28 EUR
3,03 EUR6.060,00 EUR
3,05 EUR28.014,25 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
2,9638 EUR252.601,0100 EUR

e) Datum des Geschäfts

03.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

04.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:TAKKT AG
Presselstr. 12
70191 Stuttgart
Deutschland
Internet:www.takkt.de
LEI Code:549300AZ0JTVTW3IZY37
Ende der MitteilungEQS News-Service

106906 04.09.2026 CET/CEST

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
TAKKT

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Datenanalyse
Die Zinswende kommt: Diese Branchen leiden daruntergestern, 13:36 Uhr · onvista
Auswertung von FTSE100, Cac40 und Co.
Acht starke Europa-Aktien (die wenig mit KI zu tun haben)02. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen