EQS-DD: TAKKT AG: Andreas Georg Weishaar, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
04.09.2026 / 13:45 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Andreas Georg
|Nachname(n):
|Weishaar
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|TAKKT AG
b) LEI
|549300AZ0JTVTW3IZY37
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0007446007
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|2,80 EUR
|47,60 EUR
|2,88 EUR
|2.730,24 EUR
|2,90 EUR
|145,00 EUR
|2,95 EUR
|208.423,40 EUR
|3,00 EUR
|759,00 EUR
|3,02 EUR
|338,24 EUR
|3,025 EUR
|6.083,28 EUR
|3,03 EUR
|6.060,00 EUR
|3,05 EUR
|28.014,25 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|2,9638 EUR
|252.601,0100 EUR
e) Datum des Geschäfts
|03.09.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TAKKT AG
|Presselstr. 12
|70191 Stuttgart
|Deutschland
|Internet:
|www.takkt.de
|LEI Code:
|549300AZ0JTVTW3IZY37
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
106906 04.09.2026 CET/CEST