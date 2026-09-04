EQS-News: Alibaba.com stellt Accio KI-„Exhibition Agent" für führende Fachmessen in Großbritannien und Europa vor

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Alibaba.com stellt Accio KI-„Exhibition Agent" für führende Fachmessen in Großbritannien und Europa vor



04.09.2026 / 13:10 CET/CEST

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Durch neue Partnerschaften mit Hyve Group, Business Show Media und Raccoon Media Group werden intelligente Lieferantensuche und Navigation Teil führender Veranstaltungen wie Autumn Fair & Glee, ISPO, White & Private Label Expo und The London Business Show.

LONDON, 4. September 2026 /PRNewswire/ -- Accio, die agentenbasierte KI-Plattform für Unternehmen von Alibaba.com, gibt heute bekannt, dass sie in Zukunft der offizielle Partner für agentenbasierte KI der drei führenden Messeveranstalter Hyve Group, Business Show Media und Raccoon Media Group sein wird. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Accios „Exhibition Agent" auf sechs führenden europäischen Fachmessen in den Bereichen Einzelhandel, Wohnen & Geschenke, Garten, Unternehmensdienstleistungen, Eigenmarken und Sportartikel eingesetzt.

Accio ist die agentenbasierte KI-Plattform von Alibaba.com für KMU und Solo-Gründer. Sie stellt ein vorkonfiguriertes Team aus KI-Agenten bereit, das den gesamten Lebenszyklus eines KMU von Marktanalyse, Design und Sourcing bis hin zur Shop-Optimierung und Bestandsüberwachung durchgängig verwaltet. Weltweit nutzen bereits mehr als 10 Millionen KMU Accio für ihre Unternehmensgeschäfte. Die Plattform kommt ohne Programmierung oder Einrichtung aus und automatisiert komplexe Aufgaben wie Sourcing, Lieferantenrecherche, Beschaffung und Marketing, die andernfalls viele Stunden manueller Arbeit beanspruchen würden. Indem diese Funktionalität direkt in offizielle Ausstellerverzeichnisse und Hallenpläne eingebettet wird, verwandelt der Exhibition Agent unbearbeitete Lieferantenlisten innerhalb eines einzigen Gesprächsverlaufs in konkrete Besuchspläne, priorisierte Matchmaking-Termine und Beschaffungs-Workflows für die Zeit nach der Veranstaltung.

Diese Erweiterung folgt auf den erfolgreichen Pilotversuch mit Accio als offiziellem Partner für agentenbasierte KI bei der Smart Manufacturing Week im NEC Birmingham im Juni 2026, wo die Technologie mehr als 13.000 Besucher und über 430 Aussteller unterstützte.

Von der Navigation zur Verhandlung

Im Gegensatz zu herkömmlichen Messe-Apps, die statische Karten bereitstellen, fungiert der Exhibition Agent als aktiver Sourcing-Partner. Mithilfe natürlicher Sprache können Einkäufer Messestände finden und Lieferanten anhand ihrer Kriterien vergleichen. Anschließend können sie die Aufgabe an Verhandlungs- oder Logistik-Agenten übergeben, die Angebotsanfragen (RFQs) erstellen und die Gesamtkosten bis zum Bestimmungsort berechnen.

Jackson Szabo, Portfolio Director bei Hyve Group, sagt: „Unsere Aufgabe als Veranstalter ist es, Einkäufern die Entdeckung der richtigen Produkte, Marken und Möglichkeiten so einfach wie möglich zu machen und dafür zu sorgen, dass jeder Moment zählt, den sie auf unseren Messen verbringen. Da unsere Veranstaltungen weiter an Größe und internationaler Reichweite gewinnen, müssen wir die Art und Weise weiterentwickeln, wie wir Besuchern helfen, sich in dieser Fülle an Auswahl zurechtzufinden. Die Partnerschaft mit Accio bringt eine neue Generation KI-gestützter Sourcing- und Planungstechnologie direkt in das Messeerlebnis von Autumn Fair, Spring Fair und Glee. Sie bietet Einkäufern eine intuitivere Möglichkeit, relevante Aussteller zu entdecken, ihre Zeit zu planen und intelligentere Routen über die Messe zusammenzustellen. Gleichzeitig hilft sie unseren Ausstellern, für Einkäufer sichtbarer zu werden, die aktiv nach ihrem Angebot suchen. Wir freuen uns, diese Technologie der nächsten Generation in unsere Community zu bringen und zu sehen, wie sie die Art und Weise verändert, wie Menschen unsere Messen erleben."

„Die Partnerschaft beim Exhibition Agent mit Alibabas Accio markiert für die ISPO in Amsterdam ein wirklich neues Kapitel", sagt Soraya Gadelrab, Joint MD der ISPO. „Eine solche KI-gestützte Navigation und ein Lieferanten-Matching in Echtzeit direkt auf die Messefläche zu bringen, ist genau die Art von Innovation, die unsere Aussteller und Einkäufer angesichts immer komplexer werdendem Sourcing brauchen. Wir sind überzeugt, dass dies einen neuen Maßstab dafür setzt, wie ein modernes Messeerlebnis aussehen kann."

Accio adressiert die kognitive Überlastung, der Einkäufer bei großen Veranstaltungen ausgesetzt sind. Angesichts von Tausenden von SKUs und Hunderten von Ausstellern verkürzt der Agent wochenlange Recherche vor der Veranstaltung auf wenige Minuten und stellt sicher, dass jeder Standbesuch vorab geprüft und relevant ist.

Nahtlose Integration für Aussteller und Einkäufer

Die Partnerschaft erweitert Accios neu eingeführte native Mobile-App. Sie ist für den mobilen Einsatz konzipiert, und ermöglicht es Einkäufern, den Exhibition Agent direkt von der Messefläche aus per Sprach- oder Bildsuche aufzurufen.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

Ausstellerorientierte Lieferantensuche: Der Agent durchsucht zunächst offizielle Verzeichnisse und liefert priorisierte Treffer mit den Standorten der Messestände sowie Erläuterungen zur Relevanz

Intelligente Routenplanung: Er gruppiert passende Aussteller nach Zone, um Laufwege zu optimieren und die Zeit auf der Messefläche bestmöglich zu nutzen

Visuelle Lieferantensuche: Er ermöglicht Einkäufern, direkt vor Ort Produktfotos hochzuladen, um unter den ausstellenden Lieferanten exakte Treffer zu finden

End-to-End-Workflow: Er ermöglicht einen nahtlosen Übergang von der Suche zu Verhandlungen, Compliance-Prüfungen und Logistikkoordination, ohne die App verlassen zu müssen

Master-Agenda auf einen Blick: Er ermöglicht Besuchern, vor der Messe alle wichtigen Foren und Veranstaltungen einzusehen und Sessions, an denen sie unbedingt teilnehmen möchten, fest einzuplanen. Damit verpassen sie keine wichtigen Brancheneinblicke oder Networking-Gelegenheiten.

Indem ihre Profile qualifizierten Einkäufern angezeigt werden, die aktiv nach ihren spezifischen Produktkategorien suchen, bietet die Integration für Aussteller eine verbesserte Auffindbarkeit.

Der Exhibition Agent soll vollständig vor Ort auf den von Hyve Group veranstalteten Messen Autumn Fair, Spring Fair und Glee in Birmingham, auf der London Business Show und der White & Private Label Expo von Business Show Media in London sowie auf der ISPO von Raccoon Media Group in Amsterdam eingesetzt werden.

Die Accio-App kann kostenlos im iOS App Store und bei Google Play heruntergeladen werden. Besucher der Partnerfachmessen können unmittelbar nach ihrer Registrierung oder über QR-Codes vor Ort auf die Funktionen des Exhibition Agent zugreifen.

Notes to Editors

The partnership portfolio

Organiser Event Dates Venue Category Hyve Group Autumn Fair 6–9 Sep 2026 NEC Birmingham, UK Home, Gift & Garden Hyve Group Glee 8–10 Sep 2026 NEC Birmingham, UK Garden, Leisure & Pet Raccoon Media Group ISPO 3–5 Nov 2026 RAI Amsterdam, NL Sporting Goods, Winter & Outdoor Business Show Media London Business Show 11–12 Nov 2026 ExCeL London, UK SME & Entrepreneurship Business Show Media White & Private Label Expo 11–12 Nov 2026 ExCeL London, UK Private Label & Retail Hyve Group Spring Fair 7–10 Feb 2027 NEC Birmingham, UK Home, Gift & Fashion

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About Accio

Accio is Alibaba.com's plug-and-play enterprise AI agent designed to support the operational needs of SMEs worldwide. It deploys specialised agents to execute complex tasks - from product design and sourcing to negotiation and CRM - handled in one continuous conversation.

About Hyve Group

Hyve Group is a leading international owner and operator of B2B events, connecting buyers and suppliers across key industries including retail, food, and manufacturing.

About Business Show Media

Business Show Media is a global exhibition organiser delivering industry-leading business events across Europe, North America, Asia and Australia. Its portfolio includes The Business Show World Series, White & Private Label Expo, The International Franchise Show and B2B Marketing Expo US. Business Show Media connects entrepreneurs, business leaders and suppliers across multiple sectors, creating platforms for growth, innovation and international trade.

About Raccoon Media Group

Raccoon Media Group specialises in niche B2B exhibitions and media platforms, serving sectors such as sporting goods, leisure, and specialized retail.

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