EQS-News: ALP WIRD ZUM OFFIZIELLEN PARTNER FÜR NIKOTINBEUTEL VON MATCHROOM BOXING ERNANNT

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ALP WIRD ZUM OFFIZIELLEN PARTNER FÜR NIKOTINBEUTEL VON MATCHROOM BOXING ERNANNT



04.09.2026 / 22:50 CET/CEST

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Amerikas am schnellsten wachsende Marke für Nikotinbeutel unternimmt ihren ersten großen Vorstoß im Vereinigten Königreich und in Irland und sichert sich die Exklusivrechte für diese Produktkategorie im Herbstprogramm von Matchroom Boxing, das am 5. September 2026 im Croke Park beginnt

LONDON und DUBLIN, 4. September 2026 /PRNewswire/ -- ALP, die am schnellsten wachsende Marke für Nikotinbeutel in den Vereinigten Staaten, wurde zum offiziellen Nikotinbeutel-Partner von Matchroom Boxing ernannt – damit hat das Unternehmen seine erste bedeutende Partnerschaft im Vereinigten Königreich und in Irland geschlossen, die den Auftakt für die Expansion der Marke auf die europäischen Märkte bildet.

The partnership opens on Saturday, 5 September at Croke Park in Dublin, where Katie Taylor faces Flora Pili for the undisputed Super Lightweight Championship.

ALP wurde Ende 2024 als Direct-to-Consumer-Unternehmen ohne Einzelhandelsvertrieb gegründet und entwickelte sich in weniger als zwei Jahren zur führenden DTC-Marke für Nikotinbeutel in den USA. Daten von Nielsen zeigen, dass das Unternehmen in weniger als 90 Tagen von null auf einen geschätzten Anteil von 1 % aller erfassten Verkäufe von Nikotinbeuteln in US-amerikanischen Convenience-Stores stieg. Die Marke wurde im Juli 2026 im gesamten Vereinigten Königreich, in Irland und in Europa im Rahmen eines Rollouts in elf Märkte eingeführt und zählt den UFC-Champion Conor McGregor zu ihren globalen Partnern.

Mit Matchroom Boxing wird die Expansion von ALP deutlich sichtbar: exklusive Kategorielizenzrechte für drei der größten Events der Veranstalter, vor dem leidenschaftlichsten Publikum dieser Sportart im Vereinigten Königreich und in Irland.

Die Veranstaltung beginnt am Samstag, dem 5. September, im Croke Park in Dublin, wo Katie Taylor vor 80.000 Zuschauern gegen Flora Pili um den unangefochtenen Titel im Superleichtgewicht antritt. Das Ereignis wird weltweit live auf DAZN übertragen. Die Veranstaltungsreihe wird am 3. Oktober mit dem Kampf Whittaker gegen Wallace in der Utilita Arena Birmingham fortgesetzt und endet am 24. Oktober mit dem Kampf Smith gegen Puello in der Utilita Arena Sheffield. Bei allen drei Veranstaltungen ist ALP exklusiv vor Ort im Ring und bei der Übertragung vertreten und bietet zudem Fan-Aktionsstände vor Ort sowie eine digitale Matchroom-Serie mit eigenem Branding an.

Die Nachfrage in dieser Kategorie ist schneller gewachsen als das Angebot der Marken und der Boxsport hat sich zu einem der wenigen Bereiche entwickelt, in denen eine Nikotinmarke für Erwachsene vor dem richtigen Publikum in großem Maßstab Fuß fassen kann.

„Wir haben diese Marke aufgebaut, indem wir uns mit Anmut, Schnelligkeit, Disziplin und Stärke bewegt haben. All diese Eigenschaften sind grundlegende Voraussetzungen, um im Boxring gute Leistungen zu erbringen. Matchroom veranstaltet einige der größten Kämpfe dieser Sportart weltweit. Als einzige Nikotinbeutel-Marke in diesem Segment sind wir genau dort, wo wir sein wollen, während wir unsere ersten Schritte auf den Märkten im Vereinigten Königreich, in Irland und in Europa unternehmen." - Lorenzo De Plano, Mitbegründer und Geschäftsführer von ALP.

Informationen zu ALP

ALP Supply Co. LLC ist eine in den USA ansässige Marke für Nikotinbeutel, die sich im gemeinsamen Besitz von Turning Point Brands (NYSE: TPB) und Tucker Carlson Network befindet. Die tabakfreien Beutel sind ausschließlich für volljährige, bereits Nikotin konsumierende Erwachsene bestimmt und im gesamten Vereinigten Königreich, in Irland sowie in Europa über alppouch.eu erhältlich.

Medienkontakt: Matt Kovacs, mkovacs@blazepr.com

ALP-Produkte sind ausschließlich für volljährige Nikotinkonsumenten bestimmt. Nikotin ist eine suchterzeugende Substanz. Keine Abgabe an Minderjährige.

Cision

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