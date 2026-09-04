EQS-News: BLUETTI stellt auf der IFA 2026 den E-Generator „Pioneer 5000" vor

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BLUETTI stellt auf der IFA 2026 den E-Generator „Pioneer 5000" vor



04.09.2026 / 15:05 CET/CEST

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BERLIN, 4. September 2026 /PRNewswire/ -- BLUETTI stellte den Pioneer 5000 vor, einen professionellen E-Generator, der für die „nächste Generation echter Arbeit" entwickelt wurde. Damit markiert das Unternehmen seinen Einstieg in den Bereich der professionellen Baustellenstromversorgung und bietet eine emissionsfreie Alternative zu herkömmlichen Kraftstoffgeneratoren.

BLUETTI Unveils Pioneer 5000 E-Generator at IFA 2026

Energieversorgung für Hochleistungswerkzeuge im Dauereinsatz

Mit einer Dauerleistung von 5 kW und einer Spitzenleistung von 18 kW versorgt der Pioneer 5000 E-Generator problemlos Geräte mit hohem Anlauf- und Spitzenstrombedarf wie Bohrmaschinen, Trennsägen, Luftkompressoren und Wasserpumpen mit Strom. Die 5,12-kWh-LiFePO₄-Batterie lässt sich auf eine Kapazität von bis zu 35 kWh erweitern und ermöglicht so einen zuverlässigen und langanhaltenden netzunabhängigen Betrieb.

Entwickelt für anspruchsvolle Einsatzbedingungen

Der Pioneer 5000 E-Generator überzeugt nicht nur durch seine Leistung, sondern auch durch seine Zuverlässigkeit bei Regen, Staub und unebenem Gelände. Dafür sorgen die Schutzklasse IP65, die Stoßfestigkeit nach IK10, ein robuster Rahmen sowie geländegängige Räder. Darüber hinaus ist das Gerät für einen zuverlässigen Betrieb bei extremen Temperaturen von -20 °C bis 55 °C ausgelegt.

Sauberere und leisere Energieversorgung

Im Vergleich zu Kraftstoffgeneratoren verursacht der Pioneer 5000 E-Generator keinerlei Abgasemissionen, arbeitet mit einem Geräuschpegel von ≤50 dB und macht regelmäßiges Betanken sowie die typische Wartung eines Verbrennungsmotors überflüssig, sodass er in Innenräumen, nachts und in lärmempfindlichen Umgebungen eingesetzt werden kann. Der Pioneer 5000 ermöglicht damit einen saubereren und leiseren Betrieb bei gleichzeitig geringerem Wartungsaufwand und setzt neue Maßstäbe für professionelle Stromversorgung.

Schnelle und flexible Energiezufuhr

Der Pioneer 5000 E-Generator unterstützt AC-Schnellladen und kann in nur 60 Minuten von 5 % auf 80 % geladen werden. Darüber hinaus stehen verschiedene Lademöglichkeiten zur Verfügung, darunter Solar-PV, das Laden über ein Fahrzeug sowie über einen Kraftstoffgenerator.

Für einen längeren netzunabhängigen Betrieb verfügt das System über eine integrierte DO-Schnittstelle, die den intelligenten automatischen Start und Stopp eines angeschlossenen Kraftstoffgenerators ermöglicht. Dieser wird dadurch nur bei Bedarf aktiviert, um den Kraftstoffverbrauch, den Motorverschleiß und die Wartungskosten zu senken.

Vernetzte und zentral verwaltbare Energieversorgung

Das System kombiniert professionelle Stromanschlüsse mit einer USV-Umschaltung innerhalb von 10 ms sowie optionaler 4G-Konnektivität und ermöglicht damit Fernüberwachung, Leistungssteuerung, Standortverfolgung und Diebstahlschutz. Damit entwickelt sich die mobile Stromversorgung von einem klassischen Einzelgerät zu einer vernetzten und intelligent verwaltbaren Energielösung.

Diese Funktionen helfen professionellen Anwendern dabei, Ausfallzeiten und Betriebskosten zu minimieren und gleichzeitig eine hohe Produktivität im täglichen Einsatz sicherzustellen.

Besuchen Sie BLUETTI auf der IFA Berlin 2026 Datum: 4. bis 8. September 2026

Stand: Halle 2.2, Stand 176, Messe Berlin, Deutschland

Über BLUETTI

Seit 2013 ist BLUETTI ein technologischer Vorreiter im Bereich der sauberen Energie und bietet maßgeschneiderte Stromversorgungslösungen für Privathaushalte sowie für gewerbliche und industrielle Anwendungen.

Mit eigener Forschung und Entwicklung, eigener Fertigung und einem kontinuierlich wachsenden Patentportfolio setzt BLUETTI in der Branche immer wieder neue Maßstäbe in Sachen Leistung, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Heute vertrauen mehr als 3,5 Millionen Nutzer in über 120 Ländern auf die Energielösungen von BLUETTI.

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