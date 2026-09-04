EQS-News: Breaking Boundaries: EcoFlow präsentiert RIVER Gen4 und PowerRock 4000 auf der IFA 2026

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Breaking Boundaries: EcoFlow präsentiert RIVER Gen4 und PowerRock 4000 auf der IFA 2026



04.09.2026 / 11:10 CET/CEST

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Von der Powerstation, die in den Rucksack passt, bis zur leistungsstarken Energieversorgung für die Baustelle – ergänzt durch die Heimenergiesysteme OCEAN 2 und STREAM in Halle 2.2, Stand 166.

BERLIN, 4. September 2026 /PRNewswire/ -- EcoFlow präsentiert auf der IFA 2026 in Berlin zwei neue Produkte: die tragbare Powerstation RIVER Gen4 und PowerRock 4000 für professionelle Anwendungen. Vom 4. bis 8. September zeigt EcoFlow in Halle 2.2, Stand 166, außerdem das dreiphasige Heimspeichersystem OCEAN 2 und die STREAM Heimspeicher-Serie. Der Messeauftritt steht unter dem Motto „Breaking Boundaries. The Future of Smart Energy Starts Now".

Mit den beiden Produktneuheiten erweitert EcoFlow die Bandbreite seines Portfolios: von besonders kompakter, mobiler Energieversorgung bis hin zu leistungsstarken Lösungen für professionelle Einsatzbereiche, in denen kein Netzanschluss vorhanden ist oder sich dieser nur mit großem Aufwand realisieren lässt.

„Energie ist für die meisten Menschen noch immer an einen festen Ort gebunden – an eine Steckdose, einen Zähler oder einen Netzanschluss. Wir sind überzeugt, dass Energie flexibler sein sollte. Ob beim Wochenendausflug, auf einer Baustelle ohne Stromversorgung oder zu Hause, um mehr vom selbst erzeugten Solarstrom zu nutzen: Alles, was wir auf der IFA zeigen, folgt derselben Idee – Energie, die dort verfügbar ist, wo Menschen sie brauchen", sagt Bruce Wang, Gründer und CEO von EcoFlow.

RIVER Gen4: Kompakt im Format. Stark im Einsatz.

Eine tragbare Powerstation sollte ihrem Namen gerecht werden und leicht zu transportieren sein. EcoFlow RIVER Gen4 verbindet zuverlässige Energieversorgung mit einem besonders kompakten und leichten Design – weniger Gewicht, weniger Platzbedarf, mehr Energie für unterwegs.

RIVER Gen4 ist in zwei Größen erhältlich. RIVER 260 Gen4 bietet eine Kapazität von 256 Wh und 300 W AC-Ausgangsleistung, mit X-Boost sind für ausgewählte Geräte bis zu 600 W möglich – bei einem Gewicht von rund 3,0 kg. Mit ihrem kompakten Format ist sie ideal für Tagesausflüge und den mobilen Einsatz. RIVER 520 Gen4 bietet 512 Wh Kapazität und 500 W AC-Ausgangsleistung, mit X-Boost sind bis zu 1.000 W möglich – bei einem Gewicht rund 4,6 kg. Damit eignet sie sich für längere Ausflüge, einen höheren Energiebedarf unterwegs oder zur Überbrückung kürzerer Stromausfälle zu Hause. Beide Modelle verfügen zudem über eine USV-Funktion mit einer Umschaltzeit von unter 10 ms, sodass wichtige Geräte bei unerwarteten Stromausfällen weiter mit Energie versorgt werden.

Die neue, exklusive Kompaktarchitektur von EcoFlow sorgt dafür, dass RIVER Gen4 innen wie außen keinen Platz verschenkt. Bei vergleichbarer Kapazität ist RIVER 260 Gen4 etwa 29,7 Prozent kleiner und 16,9 Prozent leichter als RIVER 3, während RIVER 520 Gen4 etwa 59,1 Prozent kleiner und 23,5 Prozent leichter ist als RIVER 2 Max.**** Einfacher zu verstauen, einfacher zu tragen und damit häufiger mit dabei – denn echte Mobilität beginnt bei kompakteren Abmessungen und geringerem Gewicht.

EcoFlow RIVER Gen 4

Auch bei der Laufzeit setzt RIVER Gen4 auf hohe Effizienz. Der Leerlaufverbrauch im aktiven Betrieb liegt rund 30 Prozent unter dem Branchendurchschnitt**** und ist besonders auf Geräte mit einer Leistungsaufnahme von weniger als 100 W ausgelegt. So steht mehr Energie für Campinglampen, Router, Ventilatoren und kompakte Kühlschränke zur Verfügung. Ein niedriger Leerlaufverbrauch und die intelligente automatische Abschaltung reduzieren zusätzliche Energieverluste, wenn angeschlossene Geräte keinen Strom mehr beziehen.

Selbst wenn der angezeigte Ladestand 0 Prozent erreicht, erweitert die branchenweit erste* Emergency Power Mode den nutzbaren Entladebereich. So bleibt im Notfall eine Energiereserve für wichtige Funktionen wie Telefonieren, das Senden von Nachrichten und Navigation verfügbar. Unter kontrollierten Lagerbedingungen behält eine vollständig geladene Powerstation nach einem Jahr rund 99 Prozent ihres Ladezustands und ist damit auch nach längerer Lagerung einsatzbereit.

Kurze Ladezeiten sorgen dafür, dass RIVER Gen4 schnell wieder einsatzbereit ist. Mit X-Stream 4.0 und aktivem Wärmemanagement erreicht RIVER 260 Gen4 in 42 Minuten einen Ladestand von 80 Prozent, RIVER 520 Gen4 in 50 Minuten. Damit steht in kurzer Zeit wieder ein Großteil der Akkukapazität zur Verfügung.

Zusätzlich zum Laden über Netzstrom (AC) bietet RIVER Gen4 einen leistungsstarken bidirektionalen 140-W-USB-C-Anschluss, der über kompatible Adapter das Laden per DC, Solar oder im Fahrzeug ermöglicht. RIVER Gen4 lässt sich mit dem EcoFlow 60 W Lightweight Portable Solar Panel zu einem der kleinsten und leichtesten Solargenerator-Setups auf dem Markt**** kombinieren – für eine flexible Energieversorgung auch abseits des Stromnetzes.

Trotz der kompakten Abmessungen bieten beide Modelle vielseitige Anschlussmöglichkeiten: RIVER 260 Gen4 verfügt über fünf, RIVER 520 Gen4 über sechs Ausgänge. Die USB-C-Anschlüsse unterstützen Schnellladen und versorgen Smartphones, Kameras oder Laptops mit Energie. Gleichzeitig lassen sich über die AC-Ausgänge Geräte wie Lampen, Router oder mobile Kühlschränke betreiben.

Der Refrigerator Runtime Mode optimiert die Energieversorgung von Kühlschränken und verlängert so die Kühldauer bei einem Stromausfall. Bei einer Last von 200 W bleibt die Betriebslautstärke unter 30 dB – ideal für den Einsatz im Zelt oder in anderen ruhigen Umgebungen. LFP-Zellen und mehr als 20 BMS-Schutzfunktionen sorgen für umfassenden Schutz beim Laden, Entladen und im täglichen Betrieb.

PowerRock 4000: Leistungsstarke Energieversorgung für professionelle Einsatzbereiche

EcoFlow PowerRock 4000 ist eine tragbare Powerstation für professionelle Anwendungen – von Baustellen über Veranstaltungen und Filmproduktionen bis hin zu Notfalleinsätzen. Für leistungsintensive Anwendungen stellt sie kontinuierlich bis zu 4 kW Leistung bereit. Kurzzeitig sind sogar bis zu 7,2 kW möglich – für eine Dauer von bis zu 100 Sekunden. Die integrierte Batterie verfügt über eine Kapazität von 3 kWh.

EcoFlow PowerRock 4000

Eine bekannte Herausforderung auf vielen Baustellen: Temporärer Baustrom erfordert häufig Genehmigungen und die Unterstützung eines Elektrikers und kann mit längeren Wartezeiten verbunden sein. Verbrennungsgeneratoren sind in dicht besiedelten Gebieten nur eingeschränkt nutzbar und für den Einsatz in Innenräumen oder unterirdischen Arbeitsbereichen ungeeignet. PowerRock 4000 bietet hier eine flexible Alternative und stellt Strom direkt am Einsatzort bereit.

PowerRock 4000 verfügt über einen branchenweit ersten* integrierten Fehlerstromschutzschalter mit einer Fehlerstromerkennung von 30 mA und einer Abschaltzeit von unter 300 ms. Dadurch ist kein separates vorgeschaltetes RCD-Modul erforderlich. Das robuste Metallgehäuse ist nach IP65 zertifiziert und zusätzlich von einem verstärkten Schutzrahmen umgeben. Die Powerstation übersteht Stürze aus einer Höhe von bis zu einem Meter und hat ein Nettogewicht von 38 kg.

Beim Laden über Netzstrom (AC) erreicht PowerRock 4000 in 48 Minuten einen Ladestand von 80 Prozent und ist nach 60 Minuten vollständig geladen. Auch während der Fahrt zwischen Einsatzorten kann die Powerstation nachgeladen werden. Für dieses Produkt gilt eine Garantie von drei Jahren. Es ist ab dem 4. September 2026 offiziell in Europa erhältlich. Ab November 2026 erfolgt der Vertrieb schrittweise auch über professionelle Elektro-, Bau-, Baustoff- und Werkzeughändler in Europa.

OCEAN 2: Dreiphasiger Heimspeicher auf der IFA

Auch EcoFlow OCEAN 2, das dreiphasige Solar- und Speichersystem für Privathaushalte, ist am Messestand zu sehen. Das im März 2026 europaweit eingeführte System vereint PV-Erzeugung, Energiespeicherung, integrierte Ersatzstromversorgung für den gesamten Haushalt und intelligentes Energiemanagement. Dank der generationenübergreifenden Kompatibilität mit PowerOcean lassen sich bestehende Systeme erweitern, anstatt sie vollständig zu ersetzen.

EcoFlow OCEAN 2

OCEAN 2 ist in den Leistungsklassen 6, 8, 10, 12 und 15 kW erhältlich. OCEAN 2 verfügt über drei unabhängige MPP-Tracker und unterstützt eine PV-Eingangsleistung von bis zu 24 kW. Die niedrige Startspannung von 120 V ermöglicht es dem System, bereits bei niedriger PV-Spannung den Betrieb aufzunehmen – ein Vorteil insbesondere bei anspruchsvollen Dachkonfigurationen. Die integrierte Ersatzstromversorgung für den gesamten Haushalt unterstützt bis zu 63 A und bietet eine Umschaltzeit von 0 ms** – ohne separate Backup-Box. Bei längeren Stromausfällen lässt sich OCEAN 2 zusätzlich durch ATS-fähige Generatoren und Wechselrichter von Drittanbietern ergänzen.

Das Speichersystem lässt sich auf bis zu zwölf Batteriemodule pro Wechselrichter erweitern. Zur Verfügung stehen Module mit Kapazitäten von 5 kWh und 8 kWh. Beide Größen unterstützen eine Entladerate von bis zu 0,8C.***** Das 8-kWh-Modul wird am Stand präsentiert. Das System ist nach IP66 zertifiziert und verfügt über zehn Schutzebenen für die Batterie. Die Inbetriebnahme erfolgt über die EcoFlow Pro App, mit der sich das System in rund drei Minuten konfigurieren lässt.

EcoFlow OASIS 3.0 übernimmt das intelligente Energiemanagement des Systems. Die Plattform analysiert das individuelle Energieprofil eines Haushalts und optimiert auf dieser Basis, wann Energie gespeichert, genutzt oder aus dem Netz bezogen wird. OASIS 3.0 unterstützt Tarife von mehr als 1.000 Energieversorgern in Europa und nutzt Solarprognosen mit einer Genauigkeit von bis zu 90 Prozent. Für die Anbindung an weitere Systeme stehen Cloud API und Modbus zur Verfügung. In Kombination mit einem Solarspeicher kann OASIS 3.0 die Stromkosten eines Haushalts um bis zu 77,6 Prozent reduzieren.***

OCEAN 2 wird über das EcoFlow Partnernetzwerk vertrieben.

STREAM Serie auf der IFA

Auch die im Juni 2026 europaweit eingeführte STREAM Heimbatterie-Serie wird auf der IFA präsentiert. Die mit dem home&smart Innovation Award ausgezeichnete STREAM AC 5000 ermöglicht die Nachrüstung eines Speichers für bestehende Solaranlagen und ist darauf ausgelegt, auch höhere Leistungen dieser Anlagen aufzunehmen. Die Installation erfolgt durch einen qualifizierten Elektrofachbetrieb.

EcoFlow STREAM Series

Ab Oktober wird die Serie um den Local Mode erweitert. Fällt die Internetverbindung aus, läuft das STREAM-System ohne Unterbrechung weiter und lässt sich weiterhin über die App steuern – ganz ohne Cloud-Verbindung. Eine zusätzliche Einrichtung oder Konfiguration ist nicht erforderlich. Damit unterscheidet sich der Local Mode von der Local API, die sich an technisch versierte Anwender richtet.

Hinweise zu den Angaben und Claims

* Die Angabe „branchenweit erste" basiert auf der Einschätzung von EcoFlow zu vergleichbaren, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung am Markt verfügbaren Produkten und öffentlich zugänglichen Produktinformationen.

** Die Umschaltzeit von 0 ms gilt unter definierten Bedingungen: bei Einhaltung der lokalen Netzvorschriften und einem offenen Stromkreis im öffentlichen Stromnetz.

*** Die Einsparungen von bis zu 77,6 Prozent basieren auf Berechnungsmodellen und Annahmen von EcoFlow. Die tatsächlichen Einsparungen können je nach Energieverbrauch des Haushalts, Systemkonfiguration, Stromtarif und Markt variieren.

**** Angaben zu Größe, Gewicht und Leerlaufverbrauch sowie zur Einordnung innerhalb der Produktklasse basieren auf eigenen Messungen von EcoFlow und auf vergleichbaren, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung am Markt verfügbaren Produkten.

***** Die Entladerate von bis zu 0,8C wurde unter Laborbedingungen bei einer Umgebungs- und Gerätetemperatur von 25 °C gemessen. Bei dieser Leistung beträgt die Entladezeit des OCEAN 2 LFP 8-kWh-Moduls höchstens 30 Minuten und die des OCEAN 2 LFP 5-kWh-Moduls höchstens 20 Minuten.

EcoFlow auf der IFA 2026

EcoFlow präsentiert seine Produkte vom 4. bis 8. September 2026 auf der IFA in Berlin, Halle 2.2, Stand 166. Medienbriefings, Interviews und geführte Standtouren können über den unten angegebenen Pressekontakt vereinbart werden.

Weitere Informationen: https://www.ecoflow.com/de/ifa-2026

Über EcoFlow

EcoFlow ist ein globaler Pionier für umweltfreundliche Energielösungen und treibt den Umstieg zu smarterer, sauberer und unabhängiger Energie voran. Das 2017 gegründete Unternehmen ist heute marktführend im Bereich smarter Energiespeicherlösungen und ermöglicht Millionen von Menschen, die Kontrolle über ihre Energieversorgung – in Privathaushalten und darüber hinaus – zu übernehmen.

Mit operativen Hauptsitzen in Seattle, Düsseldorf, Irvine, Tokio und Birmingham sowie einem Geschäfts- und Datenzentrum in Deutschland agiert EcoFlow als globales Netzwerk, das Forschung, Betrieb und Fertigung vereint. Die innovativen Technologien von EcoFlow unterstützen über fünf Millionen Nutzer in mehr als 140 Märkten dabei, ihre Energieversorgung intelligenter zu steuern und die Zukunft der Energienutzung weltweit neu zu gestalten.

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