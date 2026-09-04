EQS-News: Der 2026 Yidan Prize würdigt Wegbereiter, die Bildung und Betreuung an der Schnittstelle von Gesundheit, Ernährung und Wirtschaft neu definieren

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Der 2026 Yidan Prize würdigt Wegbereiter, die Bildung und Betreuung an der Schnittstelle von Gesundheit, Ernährung und Wirtschaft neu definieren



04.09.2026 / 17:25 CET/CEST

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HONGKONG, 4. September 2026 /PRNewswire/ -- Die Yidan Prize Foundation, eine globale philanthropische Organisation, gab heute auf einer Pressekonferenz in Hongkong die Preisträger des 2026 Yidan Prize bekannt und markierte damit das zehnte Jahr, in dem der Preis weltweit Wegbereiter im Bildungsbereich fördert. Unter dem Vorsitz des OECD-Direktors für Bildung und Kompetenzen, Andreas Schleicher, hat die unabhängige Jury Professor Paul W. Glewwe als Preisträger des 2026 Yidan Prize for Education Research ausgewählt, da er durch fundierte Forschung wirksame Strategien und Maßnahmen entwickelt hat, um Lernbarrieren zu überwinden, das Potenzial von Kindern in benachteiligten Gemeinschaften zu entfalten sowie den Weg für eine gesündere, wohlhabendere Zukunft zu ebnen. Die Jury hat zudem Professorin Susan P. Walker, Professorin Sally Grantham-McGregor und Dr. Susan M. Chang-Lopez als Preisträgerinnen des 2026 Yidan Prize for Education Development ausgewählt, da sie ein evidenzbasiertes Modell für die frühkindliche Bildung entwickelt haben, das die Entwicklung und den Lebensweg von Kindern in ressourcenarmen, vertriebenen und indigenen Gemeinschaften verändert.

2026 Yidan Prize press conference in Hong Kong

Die Preisträger jeder Auszeichnung erhalten jeweils 30 Millionen HK$ (etwa 3,8 Millionen US$), bestehend aus einem Geldpreis in Höhe von 15 Millionen HK$ und einem zweckfreien Projektfonds in Höhe von 15 Millionen HK$, um ihre Arbeit voranzutreiben sowie ihre Reichweite zu vergrößern. Seit 2017 hat die Yidan Prize Foundation insgesamt 600 Millionen HK$ (etwa 77 Millionen US$) an 25 Preisträger vergeben und damit deren Arbeit in fast 60 Ländern und Regionen unterstützt.

„Die Arbeit und die gemeinsame Wirkung unserer Preisträger in den letzten zehn Jahren haben den Yidan Prize zu einem Leuchtturm gemacht, der den Weg in die Zukunft der globalen Bildung erhellt. Jeder Preisträger stärkt dieses Engagement, bringt transformative Ideen ein und erweitert die Möglichkeiten, die Zukunft der Bildung zu gestalten", sagte Dr. Charles CHEN Yidan, Gründer des Yidan Prize.

Der Yidan Prize würdigt Wegbereiter, deren Arbeit zukunftsorientiert, innovativ, transformativ und nachhaltig ist. Die Nominierungsfrist für den Yidan Prize 2027 läuft vom 27. Oktober 2026 bis zum 2. März 2027.

Erfolgsbeispiele hervorheben und Hindernisse für das Lernen von Kindern in großem Maßstab beseitigen

Paul W. Glewwe, Regents-Professor am Institut für Angewandte Wirtschaftswissenschaften der University of Minnesota, wird mit dem 2026 Yidan Prize for Education Research ausgezeichnet, weil er aufgezeigt hat, wie sozioökonomische, gesundheitliche und ernährungsbezogene Faktoren, die über die traditionellen Einflussfaktoren im schulischen Umfeld hinausgehen, die Lernergebnisse von Kindern beeinflussen. Er war maßgeblich daran beteiligt, Indikatoren für Lese- und Schreibfähigkeit, Rechenfertigkeiten sowie abstraktes Denkvermögen sowohl von Kindern als auch von Eltern in die Haushaltserhebungen der World Bank aufzunehmen, wodurch politische Entscheidungsträger den Zusammenhang zwischen Armut, Ungleichheit und Bildung besser verstehen konnten. Er leistete zudem Pionierarbeit beim Einsatz randomisierter kontrollierter Studien (RCTs) zur Bewertung der Wirksamkeit von Bildungsprogrammen und -maßnahmen und half damit Regierungen sowie Entwicklungsorganisationen dabei, Ressourcen gezielt für Ansätze einzusetzen, die nachweislich das Lernen verbessern. Zudem gehörte er zu den ersten Ökonomen, die sozial-emotionale Kompetenzen in ökonomische Analysen zu Bildung und Entwicklung einbezogen. Seine innovativen Forschungsarbeiten in mehr als 15 Entwicklungsländern haben die Bildungspolitik und -praxis weltweit geprägt.

Dr. Elizabeth M. King, Vorsitzende der Jury für den Yidan Prize for Education Research, hob die Bedeutung von Pauls Arbeit hervor. Sie sagte: „Eine Transformation der Bildungssysteme und der Bildungsergebnisse gelingt, wenn kompromisslose wissenschaftliche Strenge mit dem unerschütterlichen Engagement einhergeht, im Leben der Menschen etwas zu bewirken. Seit fast 40 Jahren bringt Paul Glewwe diese wissenschaftliche Strenge ein. Er hat Regierungen die notwendigen Erkenntnisse geliefert, um ihre Mittel sinnvoll einzusetzen, Lehrkräften die notwendigen Mittel an die Hand gegeben, um effektiv zu unterrichten, sowie Millionen schutzbedürftiger Kinder die Möglichkeit gegeben, zu lernen, sich zu entfalten und der Falle der generationenübergreifenden Armut zu entkommen."

Unterstützung von Eltern und Betreuungspersonen in den entscheidenden Jahren der kindlichen Entwicklung

Professorin Susan P. Walker, Professorin Sally Grantham-McGregor und Dr. Susan M. Chang-Lopez werden für ihr evidenzbasiertes Frühförderungsprogramm Reach Up mit dem 2026 Yidan Prize for Education Development ausgezeichnet. Sie sind jeweils emeritierte Professorin für Ernährungswissenschaften am Caribbean Institute for Health Research der The University of the West Indies, emeritierte Professorin für internationale Kindergesundheit und -entwicklung am University College London sowie Senior Lecturer am Caribbean Institute for Health Research der The University of the West Indies. Sie begannen ihre wissenschaftliche Laufbahn im Bereich Gesundheit und Ernährung und entdeckten dabei die entscheidende Rolle, die frühkindliche Förderung sowie eine hochwertige Interaktion für die Entwicklung und den Lebensweg von Kindern spielen. Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse entwickelten sie praktische Lösungen, um die Fähigkeiten der Bezugspersonen zu stärken, Kinder im Alter von 0 bis 4 Jahren anzuregen. Mithilfe kostengünstiger, kulturell anpassbarer Aktivitäten, die in den Alltagsabläufen verankert sind, unterstützt Reach Up Betreuer dabei, ihr Wissen, ihre Fähigkeiten sowie ihr Selbstvertrauen auszubauen, um auf eine Weise zu sprechen, zu spielen und zu reagieren, die die kognitive Entwicklung der Kinder fördert. Heute wird das Programm in über 21 Ländern in der Karibik, in Lateinamerika, Asien, Afrika und im Nahen Osten über die bestehenden Systeme in den Bereichen Gesundheit, Sozialschutz, Bildung sowie humanitäre Hilfe umgesetzt. Der Lehrplan und die Materialien von Reach Up sind kostenlos erhältlich und werden kontinuierlich evaluiert sowie angepasst, um die Wirksamkeit des Programms zu verbessern.

Dorothy K. Gordon, Vorsitzende der Jury des Yidan Prize for Education Development, würdigte den Beitrag der Preisträger zur frühkindlichen Bildung. Sie sagte: „Reach Up verschafft Kindern bessere Chancen auf einen gleichberechtigten Start beim Lernen, in der Bildung und im Leben. Die Preisträger haben gezeigt, wie durch eine Kombination aus wissenschaftlichen Erkenntnissen, partnerschaftlicher Zusammenarbeit und lokaler Führungsstärke dauerhafte Veränderungen erreicht werden können. Die enorme weltweite Wirkung ihrer Arbeit ist auf die Qualität und Gründlichkeit ihrer bahnbrechenden interdisziplinären Forschung zurückzuführen, die mit einer Reihe gut durchdachter Maßnahmen einhergeht."

Die Zukunft des Lernens auf dem 2026 Yidan Prize Summit gestalten

Die Preisträger des Jahres 2026 werden vom 3. bis 5. Dezember 2026 beim Yidan Prize Summit in Hongkong drei Tage lang an anregenden Gesprächen teilnehmen. Anknüpfend an die Diskussion des vergangenen Jahres über die Zukunft des Bildungswesens am Scheideweg wird der 2026 Yidan Prize Summit einen derzeit stattfindenden Wandel in den Mittelpunkt rücken: Bildung nicht nur als Ort zu betrachten, sondern als treibende Kraft für blühende Ökosysteme, die im Zeitalter der KI auf zwischenmenschlichen Beziehungen, Kreativität und tiefgreifendem Lernen beruhen. Die 2026 Yidan Prize Awards Ceremony findet am letzten Tag statt, wo die Preisträger des Jahres 2026 ihre Auszeichnungen entgegennehmen werden.

Hinweis für Redakteure

Bilder der Preisträger des 2026 Yidan Prize und der Jurymitglieder des Yidan Prize können Sie hier herunterladen.

Lesen Sie die vollständige Begründung von Dr. Elizabeth M. King, Vorsitzende der Jury des Yidan Prize for Education Research.

Lesen Sie die vollständige Begründung von Dorothy K. Gordon, Vorsitzende der Jury für den Yidan Prize for Education Development.

Informationen zur Yidan Prize Foundation

Der Yidan Prize ist die weltweit höchste Auszeichnung im Bildungsbereich, die Innovatoren würdigt, deren Forschungs- und Entwicklungsarbeit das Leben von Menschen und Gesellschaften verändert. Der Preis umfasst zwei Auszeichnungen: den Yidan Prize for Education Research und den Yidan Prize for Education Development. Jede Auszeichnung umfasst eine Goldmedaille sowie einen Gesamtbetrag von 30 Millionen HK$, wovon die Hälfte als Geldpreis in Höhe von 15 Millionen HK$ und die andere Hälfte als zweckfreier Projektfonds in Höhe von 15 Millionen HK$ ausgezahlt wird, um den Preisträgern bei der Verwirklichung ihrer Ziele zu helfen.

Die 2016 gegründete Yidan Prize Foundation setzt sich durch Bildung für eine bessere Welt ein. Mit ihren Preisträgern als Anker bringt die Stiftung eine globale Gemeinschaft von Wegbereitern zusammen – Forscher, Praktiker, politische Entscheidungsträger und Philanthropen –, die voneinander lernen, gemeinsame Exzellenzstandards fördern, die Agenda des Fachgebiets mitgestalten und den Wandel in großem Maßstab vorantreiben.

Weitere Informationen finden Sie auf yidanprize.org oder wenden Sie sich an media@yidanprize.org.

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