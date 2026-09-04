EQS-News: ESPG AG: AARSLEFF wird neuer Mieter im Science Park AERO49

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ESPG AG: AARSLEFF wird neuer Mieter im Science Park AERO49



04.09.2026 / 08:01 CET/CEST

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ESPG AG: AARSLEFF wird neuer Mieter im Science Park AERO49 Köln, 4. September 2026 – Die European Science Park Group (ESPG), ein auf Wissenschaftsparks spezialisiertes Immobilienunternehmen, hat mit AARSLEFF einen weiteren Mieter für den Standort Hallbergmoos gewonnen. Das Unternehmen, eine Tochtergesellschaft des dänischen Baukonzerns Per Aarsleff Holding A/S, hat eine Mietfläche von rund 520 Quadratmetern im Science Park AERO49 angemietet. Der Mietvertrag umfasst eine Laufzeit von sieben Jahren.



Dr. Ralf Nöcker, CEO der ESPG AG: „Mit AARSLEFF gewinnen wir ein international aufgestelltes Unternehmen für unseren Science Park AERO49, einen Standort, der sich durch moderne Architektur, hochwertige Ausstattung und ein innovatives Nutzungskonzept auszeichnet. Der Vertragsabschluss zeigt erneut, dass wir mit unserem flexiblen Flächen- und Ausbaukonzept gezielt auf die Anforderungen unterschiedlicher Mieter eingehen können. Genau diese Anpassungsfähigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Strategie."



Neuer Mieter im Science Park AERO49 in Hallbergmoos

Der Science Park AERO49 umfasst eine Gesamtmietfläche von rund 15.273 Quadratmetern und bietet ein modernes, vielseitig nutzbares Flächenkonzept, das sich flexibel an unterschiedliche Nutzeranforderungen anpassen lässt. Das Gebäude steht für einen hochwertigen, zukunftsorientierten Immobilienstandard und verbindet Funktionalität mit Aufenthaltsqualität. Die unmittelbare Nähe zum Münchner Flughafen sichert eine exzellente internationale Anbindung. Für eine weitere Belebung des Standorts tragen zudem die neu gestaltete öffentliche Kantine sowie die direkte Nachbarschaft zum O₂ SURFTOWN bei.



AARSLEFF zählt zu den führenden Spezialisten für umweltschonende, grabenlose Kanalsanierung in Europa und blickt auf jahrzehntelange Erfahrung in der Umsetzung anspruchsvoller Infrastrukturprojekte zurück. Als etablierter Generaldienstleister deckt das Unternehmen ein breites Leistungsspektrum ab – von komplexen Großprojekten bis hin zu maßgeschneiderten Lösungen im kleineren Maßstab. Mit rund 360 Mitarbeitern an zwölf Standorten sowie mit mehr als 55.000 Kilometern sanierter Kanäle steht AARSLEFF für technische Expertise, hohe Umsetzungskompetenz und nachhaltige Lösungen. Als Teil der international tätigen Per Aarsleff Holding A/S profitiert das Unternehmen zudem von der Stärke und Erfahrung eines führenden europäischen Baukonzerns.





Über ESPG

Die European Science Park Group (ESPG) ist ein auf Science Parks spezialisiertes Immobilienunternehmen. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf dem Aufbau von Wissenschaftsparks, überwiegend geprägt von Mietern aus Zukunftsbranchen wie Biowissenschaften, grüne Technologien oder digitale Transformation, die von der Nähe zueinander und der direkten Nachbarschaft zu Universitäten, Kliniken oder Forschungsstandorten profitieren. Das Portfolio der ESPG umfasst bereits europaweit 16 Wissenschaftsparks mit einer Gesamtfläche von 126.000 Quadratmetern. Die Standorte sind in der Regel außerhalb der Metropolen angesiedelt, in Gebieten, die als Wissenschaftscluster gelten oder eine hohe Konzentration innovativer Unternehmen aufweisen.



Pressekontakt

Jan Hutterer

T +49 40 60 91 86 83

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