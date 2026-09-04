EQS-News: Grundig stellt auf der IFA 2026 neue Produktpalette vor und läutet damit eine neue Phase der strategischen Partnerschaft ein

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Grundig stellt auf der IFA 2026 neue Produktpalette vor und läutet damit eine neue Phase der strategischen Partnerschaft ein



05.09.2026 / 01:20 CET/CEST

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BERLIN, 5. September 2026 /PRNewswire/ -- Grundig, die europäische Premium-Marke für Haushaltsgeräte, stellte auf der IFA 2026 eine neue Produktpalette vor, die wichtige Kategorien wie Fernseher, Kühlschränke, Wasch-Trockner-Kombinationen und Klimaanlagen umfasst. Die Veranstaltung markierte zudem eine neue Phase in der strategischen Partnerschaft zwischen Beko, der Muttergesellschaft von Grundig, und Changhong, nachdem Changhong die Lizenz für die Marke Grundig in ausgewählten Produktkategorien und Märkten erhalten hatte. Auf der Veranstaltung wurde das neueste Produktportfolio der Marke vorgestellt und der Beginn der nächsten Phase im Rahmen der Partnerschaft eingeläutet.

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Durch die Nutzung der Stärken von Changhong in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Fertigung und Lieferkette in Verbindung mit der langen europäischen Tradition und Marktpräsenz von Grundig wird die Partnerschaft die Möglichkeiten für Grundig in Europa und auf anderen internationalen Märkten weiter ausbauen. Aufbauend auf dem tief verwurzelten Erbe, der Designphilosophie und der Marktpräsenz von Grundig werden die beiden Unternehmen ihre jeweiligen Kompetenzen und Markenstärken weiter bündeln und so die Produktinnovation, das Markenmanagement sowie das langfristige Wachstum von Grundig in Schlüsselmärkten fördern.

Grundigs neue Produktpalette markiert einen wichtigen Meilenstein der Partnerschaft. Der Flaggschiff-Fernseher AURORA 100 verfügt über RGB-Micro-Focusing-LED-Chips, die ultra-schmale Lichtsteuerungstechnologie OD8 sowie 9.720 unabhängig voneinander steuerbare Dimmzonen. Sein schlankes 39-Millimeter-Profil und die KI-gesteuerten „Aurora Light Wings" sorgen für ein beeindruckendes audiovisuelles Erlebnis, das lebendige Bildqualität mit einem Design verbindet, das sich harmonisch in die Wohnumgebung einfügt. Die Kühlschrank-Serie „Space Pro" vereint eine geringe Tiefe von 599 mm mit einem geräumigen Fassungsvermögen von 600 Litern und einer Fresh Zone bei -3,5 °C. Abgerundet wird die Kollektion durch integrierte Wasch-Trockner mit Wärmepumpentrocknung bei 45 °C sowie KI-gesteuerte Klimaanlagen mit Frischluftzirkulation und Luftreinigung.

Vom Produktdesign bis hin zum Benutzererlebnis hat Grundig seinen Markenslogan "It starts at home" konsequent umgesetzt und Geräte entworfen, die sich nahtlos in Wohnräume einfügen. Die neu vorgestellten Produkte setzen Grundigs Fokus auf Design, Qualität und intelligente Erlebnisse fort und integrieren gleichzeitig lokale Innovationen, die auf die Lebensstile in verschiedenen Märkten zugeschnitten sind.

Die Präsenz von Grundig auf der IFA 2026 markiert nicht nur einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte der Marke, sondern auch einen bedeutenden Schritt zur Umsetzung der strategischen Partnerschaft zwischen Changhong und Beko. Mit Blick auf die Zukunft werden beide Unternehmen ihr gebündeltes Know-how in den Bereichen Technologie, Markenführung und Marktaktivitäten nutzen, um Produktinnovationen voranzutreiben. Gemeinsam streben sie an, die globale Präsenz von Grundig auszubauen und moderne Lösungen für den Haushalt anzubieten, die Qualität, Innovation und Design vereinen.

Cision

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