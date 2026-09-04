EQS-News: IFA 2026: ESR Tech stellt neue Innovationen aus seinem Lade- und Schutzportfolio vor

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IFA 2026: ESR Tech stellt neue Innovationen aus seinem Lade- und Schutzportfolio vor



04.09.2026 / 15:35 CET/CEST

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Premium-Schutz für die nächste iPhone-Generation trifft auf schnelleres und kühleres Laden mit Qi2 und CryoBoost

BERLIN, 4. September 2026 /PRNewswire/ -- ESR Tech, eine der weltweit führenden Marken für hochwertiges Technikzubehör für Smartphones, Tablets, Smartwatches und Airpods, stellt heute auf der IFA Berlin 2026 (Halle 3.2, Stand 121) sein neustes Sortiment an Lade- und Schutzprodukten für Smartphones, Tablets und Weareables vor. Die Innovationen sollen dabei eine passende Ergänzung für den Alltag der Nutzer:innen sein und so den täglichen Gebrauch des Smartphones oder Tablets vereinfachen.

IFA 2026: ESR Tech Showcases New Innovations from Its Charging and Protection Portfolio

Designed for What's Next – das Motto der diesjährigen IFA

Mit dem übergeordneten Ziel „Tech Made Easier" geht ESR Tech auf der IFA 2026 noch einen Schritt weiter und verwirklicht sein Motto „Designed for What's Next". Das Unternehmen setzt seinen Fokus darauf, passendes Zubehör für Apple-Nutzende herzustellen, das sie im Alltag unterstützt und Freude bei der Nutzung der Geräte bereitet. Dafür werden Schutz, Funktionalität und Komfort vereint, um ein intuitiveres Technologieerlebnis zu schaffen. Auch das neue Produktportfolio spiegelt diese Werte wider.

„ESR Tech hat es sich zum Ziel gemacht, durchdachtes Design und Ingenieurskunst in zukunftsorientierte Lösungen für Konsument:innen mehrerer Geräte umzusetzen, die sich weniger, aber dafür besseres Zubehör wünschen – damit jedes ihrer Geräte leistungsfähiger wird, ihre Ausstattung einfacher gestaltet ist und sich die Technologie natürlicher in ihren Alltag einfügt", sagt Tim Wu, CEO von ESR Tech. „Egal ob langlebiger und komfortabler Bildschirmschutz oder schnelleres Laden bei geringerer Wärmeentwicklung und weniger Kabelsalat: unser neues Zubehörportfolio für das Apple-Ökosystem unterstreicht, wie ESR Tech zuverlässige Produkte entwickelt, die alltägliche Technik wie Smartphones schützen und verbessern."

Umfassender Schutz für die neusten iPhone-Modelle

ESR Tech stellt eine neue Produktreihe von iPhone-Hüllen und Displayschutzfolien vor. Diese verbinden zuverlässigen Schutz mit hochwertigen Materialien, Design und Funktionalität.

ESR Atelier: Magnetische Hülle aus veganem Leder und FlexStand Die Hülle aus hochwertigem Silikonleder hat ein edles, lederähnliches Design mit einer weichen, hautfreundlichen Haptik und wiegt nur 62 g. Die feine Lederstruktur auf der Rückseite erzeugt ein hochwertiges optisches Gesamtbild während die Kanten mit Rautenstruktur die Griffigkeit verbessern. Ein weiches Mikrofaserfutter mit Wabenstruktur sorgt im Inneren für eine zusätzliche Polsterung des Smartphones. Der integrierte Kameraschutz und der versteckte Ständer vereinen dabei zwei wichtige Features. Die Hülle ist SGS-zertifiziert und mit einem 3-fachen Fallschutz nach Militärstandards ausgestattet. Der präzise ausgerichtete Magnetring (Kraft von 1.400 g) ermöglicht einen stabilen Einsatz mit kompatiblen MagSafe-Geräten. Die Hülle ist in vier verschiedenen Farben erhältlich: Schwarz, Grau, Burgunderrot und Hellblau.

ESR Classic Hybrid: Transparente magnetische Hülle Die transparente Hülle von ESR Tech behält dank verbesserter Anti-Vergilbungstechnologie bis zu sechs Monate lang ihre Klarheit. Diese Technologie wurde durch SGS-zertifizierte beschleunigte UV-Alterungstests bestätigt. Mit einem Gewicht von 53 g schmiegt sich die Hülle leicht an das Gerät an. Der FlexStand sorgt für zusätzlichen Schutz und verbesserter die Funktionalität im Alltag. Die Hülle hat viermal mehr Stürze überstanden, als der offizielle Militärstandard verlangt und wurde für Stürze aus bis zu 4,88 m Höhe getestet. Dadurch ist die Hülle so konzipiert, dass sie das Smartphone vor alltäglichen Unfällen geschützt ist. Die 1.500 g starke magnetische Verbindung ermöglicht die Nutzung von MagSafe-kompatiblen Powerbanks, Autohalterungen oder Wallets. Mit der 1,5 mm dünnen Rückseite funktioniert das Qi2-Laden mit 25 W deutlich schneller.

ESR UltraFit Armorite® Pro: beständige Displayschutzfolie Durch die Kombination aus Accessory Glass von Corning® – Hersteller von Displayglas für Apple- und Samsung-Geräte – sowie der Schutztechnologie von ESR Tech hat diese Displayschutzfolie eine 10-mal höhere Stoßdämpfung als herkömmliches Sicherheitsglas. Zudem bietet die Folie eine doppelt so hohe Kratzfestigkeit und verringert die Sichtbarkeit von Kratzern um bis zu 25 Prozent. Das Modell ist SGS-zertifiziert und hat Falltests mit einer 64 g schweren Stahlkugel bestanden. Eine Antireflexbeschichtung reduziert die Reflexionen um 50 Prozent – von vier auf zwei Prozent – und sorgt so für Blendfreiheit bei Sonneneinstrahlung. Die Folie ist mit einem Zug einfach installiert, ohne langes Vorbereiten und mit einem blasenfreien Ergebnis.

Weniger Kabelsalat bei schnellerem und kühlerem Laden

Zusätzlich zu dem neuen Smartphone-Zubehör stellt ESR Tech auch neue Ladelösungen vor. Dabei geht der Hersteller auf bekannte Probleme wie hohe Temperaturen beim kabellosen Laden, den Bedarf an Schnellladefunktionen und die Einschränkung durch sperrige Netzteile sowie Kabelsalat Zuhause, im Büro, im Auto oder auf Reisen ein.

ESR Cyclone 25 W: Magnet-Ladepad mit CryoBoost Das kompakte Ladepad wurde mit dem IFA Innovation Award 2026 ausgezeichnet und ermöglicht bis zu 28 Prozent schnelleres Laden. Dank der CryoBoost®-Kühlung wird der Akku aktiv beim Laden geschützt. Die Qi2-Ladefunktion mit 25 W sorgt für ein schnelleres Aufladen des Geräts. Dank des flexiblen Ständers können Nutzer:innen ihr Smartphone während des Ladevorgangs nutzen und beispielsweise bequem eine Serie oder einen Film anschauen. Das Pad ist in drei verschiedenen Farben erhältlich: Schwarz, Grau und Burgunderrot.

ESR Xtend 45W und ESR Xtend 100 W: ausziehbare Ladegeräte mit ein oder zwei Kabeln Die Ladegeräte Xtend 45 W und Xtend 100 W vereinen beide schnelles Laden mit hoher Leistung. Das Xtend 45 W bietet mit einem extra langen ausziehbaren Kabel leistungsstarkes Laden in einem kompakten Design mit einem zusätzlichen USB-C-Anschluss. Dank des platzsparenden Designs lässt sich das Kabel ordentlich verstauen und das Gehäuse einfach mitnehmen. So können Nutzer:innen ihr Gerät jederzeit und überall bequem aufladen. Das Xtend 100 W kann mit seiner Schnellladeleistung von 100 W gleichzeitig einen Laptop und ein Smartphone aufladen. Zwei integrierte ausziehbare Kabel und ein zusätzlicher USB-A-Anschluss sorgen für eine vielseitige, übersichtliche Ladestation für zuhause und unterwegs. Beide Geräte sind in den Farben Schwarz, Grau und Burgunderrot erhältlich.

Preise und Verfügbarkeiten

Die magnetische Hülle ESR Atelier mit FlexStand (UVP: 41,99 EUR), die ESR Classic Hybrid magnetische Hülle (UVP: 29,99 EUR) sowie die ESR UltraFit Armorite® Pro Displayschutzfolie (UVP: 32,99 EUR) sind bereits über Amazon und auf der offiziellen Website erhältlich.

Das ESR Cyclone 25 W magnetische Charging Pad mit CryoBoost® wird voraussichtlich Ende Oktober 2026 auf den Markt kommen. Der Marktstart in Europa für die ESR Xtend Charging Produkte ist für März 2027 angesetzt.

Alle Produkte finden Sie ebenfalls im ESR-Tech-Amazon-Store und auf der offiziellen Website.

Cision

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