EQS-News: VARIANSE und Southampton FC geben eine mehrjährige globale Handelspartnerschaft bekannt

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VARIANSE und Southampton FC geben eine mehrjährige globale Handelspartnerschaft bekannt



04.09.2026 / 14:30 CET/CEST

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Die weltweit tätige Online-Handelsmarke feiert ihr 10-jähriges Jubiläum in der Branche und wird zum offiziellen globalen Handelspartner sowie zum exklusiven offiziellen CFD-Handelspartner des Southampton FC.

SOUTHAMPTON, England und LONDON, 3. September 2026 /PRNewswire/ -- Der Southampton Football Club und die weltweit tätige Online-Handelsmarke VARIANSE haben eine neue mehrjährige Partnerschaft bekannt gegeben, in deren Rahmen VARIANSE zum offiziellen globalen Handelspartner und zum exklusiven offiziellen CFD-Handelspartner des Vereins wird.

Rohit Mirpuri, CEO, and Anil Mirpuri, COO of VARIANSE. Photo Credit: Southampton FC.

Durch die Zusammenführung zweier Organisationen, deren gemeinsamer Schwerpunkt auf Leistung, Technologie, Innovation und kontinuierlicher Weiterentwicklung liegt, erhält VARIANSE im Rahmen dieser Partnerschaft weltweit das Recht, die offiziellen Partnertitel des Southampton FC sowie das vom Verein freigegebene geistige Eigentum für sein internationales Branding und seine digitalen Aktivitäten zu nutzen.

Im Rahmen des Mehrjahresvertrags wird die Marke VARIANSE im St Mary's Stadium prominent vertreten sein; ihr Name wird während der gesamten Saison in der Werbung an Spieltagen sowie bei anderen Partner-Branding-Aktivitäten erscheinen.

Die beiden Organisationen werden außerdem gemeinsam maßgeschneiderte digitale Kampagnen entwickeln und eigene Inhalte mit Spielern der ersten Herrenmannschaft des Southampton FC produzieren, um durch eine Reihe digitaler Aktionen die Welt des Spitzenfußballs und die der globalen Finanzmärkte miteinander zu verbinden.

Rohit Mirpuri, Geschäftsführer von VARIANSE, sagte:

„Die Ernennung zum offiziellen globalen Handelspartner des Southampton Football Club ist ein entscheidender Meilenstein für VARIANSE.

Southamptons stolze Geschichte, seine internationale Fangemeinde sowie sein Ruf für Talentförderung und Innovation spiegeln die Philosophie wider, die hinter VARIANSE steht. Der Handel erfordert Vorbereitung, Technologie, Disziplin sowie Leistungsfähigkeit unter Druck, Grundsätze, die wir auch im Spitzensport wiederfinden und die Southampton zu einem natürlichen Partner machen."

Greg Baker, Leiter für Umsatzentwicklung des Southampton FC, sagte:

„Wir freuen uns sehr, VARIANSE als unseren offiziellen globalen Handelspartner beim Southampton Football Club begrüßen zu dürfen.

Die Partnerschaft spiegelt das langjährige Engagement des Southampton FC wider, mit ambitionierten, wachstumsstarken Marken zusammenzuarbeiten, die mit dem Verein Werte wie Authentizität, Innovation und gesellschaftliches Engagement sowie eine starke Ausrichtung auf ihre Kunden und Fans teilen."

Informationen zu VARIANSE

VARIANSE ist ein weltweit regulierter Online-Broker, der sich auf den Handel mit Devisen, Rohstoffen und CFDs spezialisiert hat.

Die 2015 gegründete Marke mit Hauptsitz in London wird international reguliert, unter anderem von der Financial Conduct Authority (FCA) des Vereinigten Königreichs. VARIANSE betreut Kunden in mehr als 100 Ländern und baut seine Präsenz in Asien, Lateinamerika und der MENA-Region weiter aus.

VARIANSE ist ein führender Fintech-Broker, der institutionelle Handelstechnologie mit direktem Marktzugang kombiniert und Händlern, Vermögensverwaltern sowie algorithmischen Handelsunternehmen Zugang zu den Finanzmärkten ermöglicht.

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Medienanfragen: Rasheed Ahmed

PR & Medien:

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