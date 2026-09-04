FC Bayern gastiert auf Schalke - BVB bei TSG gefordert

BERLIN (dpa-AFX) - Der FC Bayern München gastiert nach drei Jahren Pause am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga wieder beim FC Schalke 04. Vor allem für Bayern-Torhüter Manuel Neuer ist es eine besondere Partie in seiner Heimatstadt und bei seinem früheren Club. Vor Auswärtsaufgaben stehen zuvor ebenfalls Borussia Dortmund gegen die TSG Hoffenheim sowie RB Leipzig gegen den SV Werder Bremen (beide 15.30 Uhr/Sky).

Bayer Leverkusen will gegen den 1. FC Union Berlin den ersten Saisonsieg feiern, nachdem der Auftakt bei Neuling SV Elversberg (2:3) missglückte. Die Saarländer bestreiten ihr erstes Erstliga-Auswärtsspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Mitaufsteiger SC Paderborn empfängt den SC Freiburg (alle 15.30 Uhr/Sky)./dj/DP/zb