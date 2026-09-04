Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 04.09.2026

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Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 04. September 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AFRICAN RAINBOW MINERALSBericht Geschäftsjahr 2026
Ateam HoldingsBericht Geschäftsjahr 2026
Belysse GroupBericht 2. Quartal 2026
EXMARBericht 2. Quartal 2026
HI-LEX CORP.Bericht 3. Quartal 2026
Horisont EnergiBericht 2. Quartal 2026
IFIRMA SA ZY -,1Bericht 2. Quartal 2026
KANAMOTO CO. LTDBericht 3. Quartal 2026
Knot offshore PartnersBericht 2. Quartal 2026
LU-VE S.P.A. NOM.Bericht 2. Quartal 2026
OIL+GAS DEV.GDRS 144A/10Bericht Geschäftsjahr 2026
Polski NieruchomosciBericht 2. Quartal 2026
REFUELS N.V. EO 1Bericht 1. Quartal 2027
SectraBericht 1. Quartal 2027
SENSHU ELECTRIC CO.Bericht 3. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Sectra
AFRICAN RAINBOW MINERALS
Knot offshore Partners
EXMAR
Horisont Energi
LU-VE S.P.A. NOM.
Belysse Group
REFUELS N.V. EO 1
HI-LEX CORP.
KANAMOTO CO. LTD
SENSHU ELECTRIC CO.
IFIRMA SA ZY -,1
OIL+GAS DEV.GDRS 144A/10
Polski Nieruchomosci
Ateam Holdings

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