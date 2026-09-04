Finnland prüft nach Drohnenfund mögliche Grenzverletzung

Helsinki, ⁠04. Sep (Reuters) - Nach dem Fund einer Drohne untersucht Finnland eine mögliche Verletzung seines Hoheitsgebietes. Der finnische Grenzschutz teilte am Freitag mit, es solle geklärt ‌werden, wo, wann und wie das Fluggerät die finnische Grenze überquert habe. Die Drohne war laut ⁠dem ⁠Verteidigungsministerium am Dienstag in Porvoo an der finnischen Südküste rund 50 Kilometer von der Hauptstadt Helsinki entfernt gefunden worden. Sie sei für Vermessungs- und Kartierungsarbeiten bestimmt gewesen, es habe keine ‌Gefahr für die Öffentlichkeit bestanden, ‌so das Ministerium. Der Fundort Porvoo liegt am Finnischen Meerbusen, rund 260 Kilometer Luftlinie westlich vom russischen ⁠St. Petersburg.

Der Grenzschutz teilte weiter mit, nach ersten ‌Untersuchungen handele es sich ⁠um eine Drohne vom Typ Geoscan 701. Dieses Modell werde sowohl auf staatlicher als auch auf ziviler Seite genutzt. Herkunft, Betreiber ‌und Zweck der ⁠Drohne seien derzeit noch unklar, ⁠hieß es weiter. Der Grenzschutz arbeite bei den Ermittlungen mit anderen Behörden zusammen. Die Ostsee-Anrainerstaaten hatten kürzlich beschlossen, eine gemeinsame Taskforce gegen zunehmende hybride Bedrohungen wie etwa durch Drohnen zu gründen.

(Bericht von Essi Lehto, geschrieben von Elke Ahlswede, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)