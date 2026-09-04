Frankreich kündigt wegen Dürre Milliardenhilfen für Landwirte an

Paris, ⁠04. Sep (Reuters) - Nach der Rekordhitze in weiten Teilen Europas hat Frankreich Hilfen für Landwirte von mehr als einer Milliarde Euro angekündigt. Etwa ‌die Hälfte des Pakets, rund 520 Millionen Euro, bestehe aus Sofortzahlungen zum Ausgleich von Wetterschäden, ⁠sagte ⁠Landwirtschaftsministerin Annie Genevard am Freitag. Zudem sei ein lokaler Aufbaufonds geplant, um Betriebe beim Kauf von Saatgut und Tierfutter zu unterstützen. Zu den weiteren Maßnahmen gehörten Erleichterungen bei ‌der Grundsteuer, Hilfen bei Sozialabgaben ‌und Treibstoffsubventionen. Hitze und Dürre haben in Frankreich zu schweren Ernteeinbußen geführt sowie Weideflächen und ⁠Bewässerungssystemen zugesetzt.

Dem wichtigsten französischen Bauernverband FNSEA zufolge ‌dürften die Produktionsausfälle in ⁠diesem Sommer zehn Milliarden Euro übersteigen. Die Landwirtschaftsministerin betonte, angesichts der aktuellen Haushaltslage sei die zugesagte Summe eine gewaltige Kraftanstrengung. ‌Die Regierung in ⁠Paris ringt derzeit um ⁠den Haushalt für das kommende Jahr. Sie versucht, das Defizit vor der Präsidentschaftswahl 2027 unter Kontrolle zu halten.

(Bericht von Sybille de La Hamaide, Gus Trompiz, Dominique Vidalon und Sudip Kar-Gupta, bearbeitet von Elke Ahlswede, redigiert von Klaus Lauer. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)