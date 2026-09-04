Netflix - Kerzen machen Mut

Hinter der Netflix-Aktie liegen bereits 12 Monate Korrektur, in deren Verlauf der Titel von seinem Allzeithoch bei 134 USD bis auf 65 USD zurückfiel. Unter dem Strich kam es damit zu einem lehrbuchmäßigen Pullback an die alte Ausbruchszone bei 70/65 USD. Auf dieser Basis hat das Papier in den letzten drei Monaten einen lehrbuchmäßigen „morning star“ ausgebildet – ein konstruktives Kerzenmuster, welches auf eine Trendwende hoffen lässt. In die gleiche Kerbe schlagen auch diverse Indikatoren im Wochenbereich. Hervorheben möchten wir die positiven Divergenzen seitens der Relativen Stärke (Levy) und des MACD, die oftmals im Vorfeld wichtiger Trendwechsel auftreten. Aus charttechnischer Sicht fehlt für einen endgültigen Befreiungsschlag noch ein wichtiges Puzzleteil: Ein Anstieg über die Widerstandszone aus der 38-Monats-Linie und dem 1-jährigen Korrekturtrend (akt. bei 82,34/85,95 USD). Ein Ausbruch hätte den zusätzlichen Charme, dass dann die Korrektur der vergangenen 12 Monate als klassische Flagge zu interpretieren wäre (siehe Chart). Im Ausbruchsfall bietet sich die o. g. langfristige Glättung als engmaschiger Stopp an.

Netflix (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Netflix

Quelle: LSEG, tradesignal²

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