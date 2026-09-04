Netflix - Kerzen machen Mut
HSBC · Uhr
Kerzen machen Mut
Hinter der Netflix-Aktie liegen bereits 12 Monate Korrektur, in deren Verlauf der Titel von seinem Allzeithoch bei 134 USD bis auf 65 USD zurückfiel. Unter dem Strich kam es damit zu einem lehrbuchmäßigen Pullback an die alte Ausbruchszone bei 70/65 USD. Auf dieser Basis hat das Papier in den letzten drei Monaten einen lehrbuchmäßigen „morning star“ ausgebildet – ein konstruktives Kerzenmuster, welches auf eine Trendwende hoffen lässt. In die gleiche Kerbe schlagen auch diverse Indikatoren im Wochenbereich. Hervorheben möchten wir die positiven Divergenzen seitens der Relativen Stärke (Levy) und des MACD, die oftmals im Vorfeld wichtiger Trendwechsel auftreten. Aus charttechnischer Sicht fehlt für einen endgültigen Befreiungsschlag noch ein wichtiges Puzzleteil: Ein Anstieg über die Widerstandszone aus der 38-Monats-Linie und dem 1-jährigen Korrekturtrend (akt. bei 82,34/85,95 USD). Ein Ausbruch hätte den zusätzlichen Charme, dass dann die Korrektur der vergangenen 12 Monate als klassische Flagge zu interpretieren wäre (siehe Chart). Im Ausbruchsfall bietet sich die o. g. langfristige Glättung als engmaschiger Stopp an.
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
Hinter der Netflix-Aktie liegen bereits 12 Monate Korrektur, in deren Verlauf der Titel von seinem Allzeithoch bei 134 USD bis auf 65 USD zurückfiel. Unter dem Strich kam es damit zu einem lehrbuchmäßigen Pullback an die alte Ausbruchszone bei 70/65 USD. Auf dieser Basis hat das Papier in den letzten drei Monaten einen lehrbuchmäßigen „morning star“ ausgebildet – ein konstruktives Kerzenmuster, welches auf eine Trendwende hoffen lässt. In die gleiche Kerbe schlagen auch diverse Indikatoren im Wochenbereich. Hervorheben möchten wir die positiven Divergenzen seitens der Relativen Stärke (Levy) und des MACD, die oftmals im Vorfeld wichtiger Trendwechsel auftreten. Aus charttechnischer Sicht fehlt für einen endgültigen Befreiungsschlag noch ein wichtiges Puzzleteil: Ein Anstieg über die Widerstandszone aus der 38-Monats-Linie und dem 1-jährigen Korrekturtrend (akt. bei 82,34/85,95 USD). Ein Ausbruch hätte den zusätzlichen Charme, dass dann die Korrektur der vergangenen 12 Monate als klassische Flagge zu interpretieren wäre (siehe Chart). Im Ausbruchsfall bietet sich die o. g. langfristige Glättung als engmaschiger Stopp an.
Netflix (Monthly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Netflix
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
Auswertung von FTSE100, Cac40 und Co.Acht starke Europa-Aktien (die wenig mit KI zu tun haben)02. Sept. · onvista