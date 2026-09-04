Original-Research: H2APEX Group SCA (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

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Original-Research: H2APEX Group SCA - von First Berlin Equity Research GmbH

04.09.2026 / 09:36 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu H2APEX Group SCA

     Unternehmen:               H2APEX Group SCA
     ISIN:                      LU0472835155

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Buy
     seit:                      04.09.2026
     Kursziel:                  2,00 Euro
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu H2APEX Group SCA
(ISIN: LU0472835155) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal
bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 2,70 auf EUR
2,00.

Zusammenfassung:
Die Q2-Zahlen von H2APEX zeigten zwar einen Umsatzsanstieg um 63% J/J auf
EUR3,5 Mio., der operative Verlust weitete sich allerdings auf EUR-8,3 Mio. aus
und lag unter unserer Schätzung von EUR-6,3 Mio. Das Unternehmen hat seine
Umsatzguidance von EUR14 Mio. - EUR16 Mio. bestätigt, die auf der Basis des
H1-Umsatzes von EUR7,0 Mio. gut erreichbar ist, zumal ein Großteil des
geplanten Umsatzes bereits vertraglich fixiert ist. Nach den schwächer als
erwarteten Q2-Ergebnissen haben wir unsere Ergebnisschätzungen für das
laufende Jahr gesenkt. Angesichts des weiterhin schwierigen Umfelds für
grünen Wasserstoff haben wir auch unsere mittelfristigen Schätzungen
angepasst und modellieren nunmehr einen langsameren Ausbau der eigenen
Wasserstoffproduktion. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues
Kursziel von EUR2,00 (bisher: EUR2,70). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung
(Kurspotenzial: 63%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=570229cce11a8b80a72ffb566bc857b8

Kontakt für Rückfragen:
Kontakt für Rückfragen
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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https://eqs-news.com/?origin_id=c42f7c2e-a832-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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