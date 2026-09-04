Original-Research: H2APEX Group SCA (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: H2APEX Group SCA - von First Berlin Equity Research GmbH 04.09.2026 / 09:36 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu H2APEX Group SCA Unternehmen: H2APEX Group SCA ISIN: LU0472835155 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 04.09.2026 Kursziel: 2,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu H2APEX Group SCA (ISIN: LU0472835155) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 2,70 auf EUR 2,00. Zusammenfassung: Die Q2-Zahlen von H2APEX zeigten zwar einen Umsatzsanstieg um 63% J/J auf EUR3,5 Mio., der operative Verlust weitete sich allerdings auf EUR-8,3 Mio. aus und lag unter unserer Schätzung von EUR-6,3 Mio. Das Unternehmen hat seine Umsatzguidance von EUR14 Mio. - EUR16 Mio. bestätigt, die auf der Basis des H1-Umsatzes von EUR7,0 Mio. gut erreichbar ist, zumal ein Großteil des geplanten Umsatzes bereits vertraglich fixiert ist. Nach den schwächer als erwarteten Q2-Ergebnissen haben wir unsere Ergebnisschätzungen für das laufende Jahr gesenkt. Angesichts des weiterhin schwierigen Umfelds für grünen Wasserstoff haben wir auch unsere mittelfristigen Schätzungen angepasst und modellieren nunmehr einen langsameren Ausbau der eigenen Wasserstoffproduktion. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR2,00 (bisher: EUR2,70). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Kurspotenzial: 63%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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