Original-Research: IVU Traffic Technologies AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: IVU Traffic Technologies AG - von Montega AG

04.09.2026 / 13:31 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu IVU Traffic Technologies AG

     Unternehmen:               IVU Traffic Technologies AG
     ISIN:                      DE0007448508

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      04.09.2026
     Kursziel:                  29,00 EUR (zuvor: 28,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann

IVU flankiert operative Skalierung mit IR-Offensive

Der Halbjahresbericht bestätigt die am 20. Juli vorab gemeldeten Eckdaten
und liefert vor allem qualitativ neue Belege für die Skalierung des
Geschäftsmodells.

[Tabelle]

Wiederkehrende Erlöse und volle Auftragsdeckung: IVU konnte den Anteil
wiederkehrender Erlöse weiter ausbauen. Die Umsätze aus Hosting- und
Wartungsverträgen stiegen im H1 um 14,6% yoy und machten im ersten Halbjahr
53,0% des Konzernumsatzes aus. Der Anteil dürfte strukturell weiter
zunehmen, auf Gesamtjahressicht jedoch aufgrund des höheren Anteils
projektbezogener Abrechnungen im Q4 etwas niedriger ausfallen. Daneben
legten die Umsätze aus Lieferungen um 112,6% yoy zu, wobei neben
abgerechneten Projektleistungen erneut das Hardware-Geschäft positiv
beigetragen haben dürfte. Das Umsatzziel von 160 Mio. EUR für 2026 ist durch
den Auftragsbestand bereits vollständig abgedeckt, was für eine hohe
Visibilität der weiteren Umsatzentwicklung spricht.

Kürzlich konnte IVU mit der griechischen Hellenic Train eine weitere
Staatsbahn als Kunden verkünden. Das EVU ist eine Tochtergesellschaft der
italienischen FS, die auch bei der Passagier-Sparte Trenitalia IVU-Software
einsetzt. Damit unterstreicht der Auftrag unseres Erachtens die hohe
Kundenakzeptanz der IVU-Lösungen, da sich ein bestehender Kunde auch bei
einem neuen Projekt erneut für die bewährte IVU-Lösung entscheidet. Bei
Hellenic wird IVU.rail im SaaS-Modell für die Personal- und Fahrzeugplanung
eingesetzt.

Heben von Skalierungspotenzialen durch Personaleffizienzen: Der
Personalaufwand stieg in Q2 um 7,5% yoy auf 22,4 Mio. EUR, nachdem der
Kostenanstieg in Q1 (+13,3% yoy) noch durch Sondereffekte wie Rückstellungen
für Jubiläumszahlungen und die Abrechnung von Mehrarbeit erhöht war.
Gleichzeitig erhöhte sich die Mitarbeiterzahl zum 30.06. nur um 1,5% yoy,
was die weiterhin restriktive Einstellungspolitik unterstreicht. Möglich ist
dies, da bereits heute einzelne Tätigkeiten durch den Einsatz von KI
übernommen werden. Zudem berichtete IVU, dass durch die Optimierung von
Prozessen weitere Kapazitäten freigesetzt wurden. Die sonstigen Aufwendungen
stiegen um 21,6% yoy auf 4,9 Mio. EUR, insbesondere aufgrund des Ausbaus der
Cloud-Infrastruktur sowie höherer Aufwendungen für Software- und KI-Lizenzen
und Cybersecurity.

Ausbau der Kapitalmarktkommunikation: Die positive operative Entwicklung
soll künftig von einer intensiveren Kapitalmarktkommunikation begleitet
werden. IVU kündigte an, die Quartalsberichterstattung zu beschleunigen: Die
Veröffentlichung der Q3-Zahlen ist nun bereits für den 05.11.2026 (zuvor:
29.11.2026) vorgesehen. Zudem sollen ab Q3 unterjährige Earnings Calls
stattfinden, wodurch Investoren künftig häufiger Einblicke in die
Geschäftsentwicklung erhalten.

Fazit: Der H1-Bericht bestätigt aus unserer Sicht die intakte Wachstums- und
Margenstory von IVU. Wir bestätigen die Kaufempfehlung und erhöhen das
Kursziel auf 29,00 EUR (zuvor: 28,00 EUR).



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=fa6e9e0d312e7547b36327c072186d5c

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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