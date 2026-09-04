Original-Research: IVU Traffic Technologies AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: IVU Traffic Technologies AG - von Montega AG 04.09.2026 / 13:31 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu IVU Traffic Technologies AG Unternehmen: IVU Traffic Technologies AG ISIN: DE0007448508 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 04.09.2026 Kursziel: 29,00 EUR (zuvor: 28,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann IVU flankiert operative Skalierung mit IR-Offensive Der Halbjahresbericht bestätigt die am 20. Juli vorab gemeldeten Eckdaten und liefert vor allem qualitativ neue Belege für die Skalierung des Geschäftsmodells. [Tabelle] Wiederkehrende Erlöse und volle Auftragsdeckung: IVU konnte den Anteil wiederkehrender Erlöse weiter ausbauen. Die Umsätze aus Hosting- und Wartungsverträgen stiegen im H1 um 14,6% yoy und machten im ersten Halbjahr 53,0% des Konzernumsatzes aus. Der Anteil dürfte strukturell weiter zunehmen, auf Gesamtjahressicht jedoch aufgrund des höheren Anteils projektbezogener Abrechnungen im Q4 etwas niedriger ausfallen. Daneben legten die Umsätze aus Lieferungen um 112,6% yoy zu, wobei neben abgerechneten Projektleistungen erneut das Hardware-Geschäft positiv beigetragen haben dürfte. Das Umsatzziel von 160 Mio. EUR für 2026 ist durch den Auftragsbestand bereits vollständig abgedeckt, was für eine hohe Visibilität der weiteren Umsatzentwicklung spricht. Kürzlich konnte IVU mit der griechischen Hellenic Train eine weitere Staatsbahn als Kunden verkünden. Das EVU ist eine Tochtergesellschaft der italienischen FS, die auch bei der Passagier-Sparte Trenitalia IVU-Software einsetzt. Damit unterstreicht der Auftrag unseres Erachtens die hohe Kundenakzeptanz der IVU-Lösungen, da sich ein bestehender Kunde auch bei einem neuen Projekt erneut für die bewährte IVU-Lösung entscheidet. Bei Hellenic wird IVU.rail im SaaS-Modell für die Personal- und Fahrzeugplanung eingesetzt. Heben von Skalierungspotenzialen durch Personaleffizienzen: Der Personalaufwand stieg in Q2 um 7,5% yoy auf 22,4 Mio. EUR, nachdem der Kostenanstieg in Q1 (+13,3% yoy) noch durch Sondereffekte wie Rückstellungen für Jubiläumszahlungen und die Abrechnung von Mehrarbeit erhöht war. Gleichzeitig erhöhte sich die Mitarbeiterzahl zum 30.06. nur um 1,5% yoy, was die weiterhin restriktive Einstellungspolitik unterstreicht. Möglich ist dies, da bereits heute einzelne Tätigkeiten durch den Einsatz von KI übernommen werden. Zudem berichtete IVU, dass durch die Optimierung von Prozessen weitere Kapazitäten freigesetzt wurden. Die sonstigen Aufwendungen stiegen um 21,6% yoy auf 4,9 Mio. EUR, insbesondere aufgrund des Ausbaus der Cloud-Infrastruktur sowie höherer Aufwendungen für Software- und KI-Lizenzen und Cybersecurity. Ausbau der Kapitalmarktkommunikation: Die positive operative Entwicklung soll künftig von einer intensiveren Kapitalmarktkommunikation begleitet werden. IVU kündigte an, die Quartalsberichterstattung zu beschleunigen: Die Veröffentlichung der Q3-Zahlen ist nun bereits für den 05.11.2026 (zuvor: 29.11.2026) vorgesehen. Zudem sollen ab Q3 unterjährige Earnings Calls stattfinden, wodurch Investoren künftig häufiger Einblicke in die Geschäftsentwicklung erhalten. Fazit: Der H1-Bericht bestätigt aus unserer Sicht die intakte Wachstums- und Margenstory von IVU. Wir bestätigen die Kaufempfehlung und erhöhen das Kursziel auf 29,00 EUR (zuvor: 28,00 EUR). +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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