Original-Research: Sirma Group JSC (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Sirma Group JSC - von Montega AG

04.09.2026 / 17:49 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Sirma Group JSC

     Unternehmen:               Sirma Group JSC
     ISIN:                      BG1100032140

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      04.09.2026
     Kursziel:                  1,50 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann

HIT-Feedback und H1-Zahlen: Beschleunigtes Wachstum in Q2

Sirma veröffentlichte kürzlich die konsolidierten H1-Zahlen, die von CEO
Tsvetan Alexiev und CFO Yordan Nedev bei den Hamburger Investorentagen
präsentiert wurden.

[Tabelle]

Systemintegration und IT-Services treiben das Q2-Wachstum: Sirma
verzeichnete in Q2 ein starkes Umsatzwachstum von 23,8% yoy auf 16,0 Mio.
EUR, wodurch sich das Umsatzwachstum im ersten Halbjahr auf 14,2% yoy
belief. Getrieben wurde die Entwicklung vom Segment Systemintegration
(+65,9% yoy auf 6,3 Mio. EUR), das üblicherweise ein etwas schwächeres
zweites Quartal verzeichnet und von der Fortsetzung größerer, im Vorjahr
vergebener Projekte im öffentlichen Sektor in Bulgarien profitierte.
IT-Services setzte seinen Wachstumskurs mit einem Anstieg von 32,2% yoy in
Q2 und +34,9% in H1 fort, während der Umsatz im Bereich Gastgewerbe auf 1,1
Mio. EUR (-16,2% yoy) zurückging, da Kunden die vertraglich vereinbarte
Entwicklerkapazität zugunsten KI-basierter Leistungen reduzieren. Der
projektlastige Umsatzmix reduzierte den Anteil wiederkehrender Umsätze auf
34,8% (Vj.: 42,0%).

Diversifiziertes Geschäftsmodell hält Ergebnis in schwierigem
makroökonomischem Umfeld stabil: Das Q2-EBITDA lag mit 0,9 Mio. EUR (Vj.:
1,0 Mio. EUR) weitgehend auf Vorjahresniveau. Systemintegration verzeichnete
einen deutlichen Rückgang auf 0,1 Mio. EUR (Vj.: 0,5 Mio. EUR), da der
erneute Konflikt im Nahen Osten die Equipmentpreise erhöhte und die Logistik
im reselling-basierten Geschäft beeinträchtigte. Dies wurde weitgehend durch
ein weiteres starkes Quartal bei IT-Services mit 0,7 Mio. EUR (Vj.: 0,3 Mio.
EUR) ausgeglichen, was laut Management auf den zunehmenden Einsatz der
Sirma.ai-Plattform in Kundenlösungen zurückzuführen ist.

Margenziel auf dem HIT bestätigt: Das Management bekräftigte das
mittelfristige Ziel einer EBITDA-Marge zwischen 10% und 15% bei einer
Nettomarge von mindestens 5%. Derzeit belasten Investitionen in Bereiche wie
die KI-Plattform, den Ausbau der Vertriebs- und Marketingaktivitäten sowie
Akquisitionen wie DynamiXRM in Rumänien (Umsatz 2025: 0,3 Mio. EUR) und
Jucari aus Australien die Margen.

Cloud-Partnerschaften eröffnen der Plattform einen skalierbaren Marktzugang:
Sirma positioniert seine Sirma.ai Enterprise-Plattform als modellagnostische
KI-Enabling-Schicht, die das Unternehmen gemeinsam mit Cloud-Anbietern
vermarktet. Im Rahmen der Partnerschaft mit STACKIT wird die Plattform nativ
auf der zertifizierten Cloud-Infrastruktur des Anbieters bereitgestellt und
ermöglicht Kunden in hochregulierten Branchen wie der Finanzbranche oder dem
öffentlichen Sektor den Zugang zu intelligenter, agentenbasierter
Prozessautomatisierung, während sämtliche verarbeiteten Daten innerhalb der
europäischen Rechtsordnung in Rechenzentren in Deutschland und Österreich
verbleiben. Darüber hinaus sind weitere gemeinsame Projekte mit Schwarz
Digits möglich. Die Partnerschaft ist nicht exklusiv und Sirma beabsichtigt,
das Netzwerk auszubauen, wobei IONOS und A1 sowie Anbieter im Vereinigten
Königreich und im Nahen Osten als potenzielle Partner genannt werden.

Fazit: Das starke Umsatzwachstum von Sirma und die zunehmende Nutzung der
KIPlattform stützen unsere positive Einschätzung. Wir bestätigen unsere
Kaufempfehlung und unser Kursziel von 1,50 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=07c54b5eeebff5456230e260d1e70cb8

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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