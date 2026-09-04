Original-Research: Sirma Group JSC (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Sirma Group JSC - von Montega AG 04.09.2026 / 17:49 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Sirma Group JSC Unternehmen: Sirma Group JSC ISIN: BG1100032140 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 04.09.2026 Kursziel: 1,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann HIT-Feedback und H1-Zahlen: Beschleunigtes Wachstum in Q2 Sirma veröffentlichte kürzlich die konsolidierten H1-Zahlen, die von CEO Tsvetan Alexiev und CFO Yordan Nedev bei den Hamburger Investorentagen präsentiert wurden. [Tabelle] Systemintegration und IT-Services treiben das Q2-Wachstum: Sirma verzeichnete in Q2 ein starkes Umsatzwachstum von 23,8% yoy auf 16,0 Mio. EUR, wodurch sich das Umsatzwachstum im ersten Halbjahr auf 14,2% yoy belief. Getrieben wurde die Entwicklung vom Segment Systemintegration (+65,9% yoy auf 6,3 Mio. EUR), das üblicherweise ein etwas schwächeres zweites Quartal verzeichnet und von der Fortsetzung größerer, im Vorjahr vergebener Projekte im öffentlichen Sektor in Bulgarien profitierte. IT-Services setzte seinen Wachstumskurs mit einem Anstieg von 32,2% yoy in Q2 und +34,9% in H1 fort, während der Umsatz im Bereich Gastgewerbe auf 1,1 Mio. EUR (-16,2% yoy) zurückging, da Kunden die vertraglich vereinbarte Entwicklerkapazität zugunsten KI-basierter Leistungen reduzieren. Der projektlastige Umsatzmix reduzierte den Anteil wiederkehrender Umsätze auf 34,8% (Vj.: 42,0%). Diversifiziertes Geschäftsmodell hält Ergebnis in schwierigem makroökonomischem Umfeld stabil: Das Q2-EBITDA lag mit 0,9 Mio. EUR (Vj.: 1,0 Mio. EUR) weitgehend auf Vorjahresniveau. Systemintegration verzeichnete einen deutlichen Rückgang auf 0,1 Mio. EUR (Vj.: 0,5 Mio. EUR), da der erneute Konflikt im Nahen Osten die Equipmentpreise erhöhte und die Logistik im reselling-basierten Geschäft beeinträchtigte. Dies wurde weitgehend durch ein weiteres starkes Quartal bei IT-Services mit 0,7 Mio. EUR (Vj.: 0,3 Mio. EUR) ausgeglichen, was laut Management auf den zunehmenden Einsatz der Sirma.ai-Plattform in Kundenlösungen zurückzuführen ist. Margenziel auf dem HIT bestätigt: Das Management bekräftigte das mittelfristige Ziel einer EBITDA-Marge zwischen 10% und 15% bei einer Nettomarge von mindestens 5%. Derzeit belasten Investitionen in Bereiche wie die KI-Plattform, den Ausbau der Vertriebs- und Marketingaktivitäten sowie Akquisitionen wie DynamiXRM in Rumänien (Umsatz 2025: 0,3 Mio. EUR) und Jucari aus Australien die Margen. Cloud-Partnerschaften eröffnen der Plattform einen skalierbaren Marktzugang: Sirma positioniert seine Sirma.ai Enterprise-Plattform als modellagnostische KI-Enabling-Schicht, die das Unternehmen gemeinsam mit Cloud-Anbietern vermarktet. Im Rahmen der Partnerschaft mit STACKIT wird die Plattform nativ auf der zertifizierten Cloud-Infrastruktur des Anbieters bereitgestellt und ermöglicht Kunden in hochregulierten Branchen wie der Finanzbranche oder dem öffentlichen Sektor den Zugang zu intelligenter, agentenbasierter Prozessautomatisierung, während sämtliche verarbeiteten Daten innerhalb der europäischen Rechtsordnung in Rechenzentren in Deutschland und Österreich verbleiben. Darüber hinaus sind weitere gemeinsame Projekte mit Schwarz Digits möglich. Die Partnerschaft ist nicht exklusiv und Sirma beabsichtigt, das Netzwerk auszubauen, wobei IONOS und A1 sowie Anbieter im Vereinigten Königreich und im Nahen Osten als potenzielle Partner genannt werden. Fazit: Das starke Umsatzwachstum von Sirma und die zunehmende Nutzung der KIPlattform stützen unsere positive Einschätzung. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von 1,50 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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