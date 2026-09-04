OTS: BearingPoint GmbH / 25 Jahre eGovernment-Wettbewerb: Das sind die besten ...

25 Jahre eGovernment-Wettbewerb: Das sind die besten Projekte für eine zukunftsfähige, bürgerfreundliche Verwaltung (FOTO) Berlin (ots) - BearingPoint und Cisco küren bei der Jubiläumsausgabe die innovativsten Digitalisierungsprojekte der öffentlichen Verwaltung - der Wettbewerb ist seit 25 Jahren Impulsgeber für Digitalisierung und Staatsmodernisierung in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Seit einem Vierteljahrhundert macht der eGovernment-Wettbewerb (https://www.egovernment-wettbewerb.de) sichtbar, wie innovative Ideen die öffentliche Verwaltung verändern. Was vor 25 Jahren als Plattform für zukunftsweisende Digitalisierungsprojekte begann, hat sich zu einer der wichtigsten Auszeichnungen für Verwaltungsmodernisierung im deutschsprachigen Raum entwickelt. Zum Jubiläum ehrten BearingPoint und Cisco erneut herausragende Projekte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die mit innovativen Ansätzen die Zukunft von Staat und Verwaltung gestalten. Der Wettbewerb würdigt Lösungen, die Verwaltungen effizienter, nutzerorientierter und leistungsfähiger machen und damit einen wichtigen Beitrag zur digitalen Transformation des öffentlichen Sektors leisten. Insgesamt wurden die besten Digitalisierungs- und Modernisierungsprojekte in vier Wettbewerbskategorien (https://www.egovernment-wettbewerb.de/de/kategorien) ausgezeichnet. Die prämierten Initiativen zeigen eindrucksvoll, wie Künstliche Intelligenz, moderne Infrastrukturen, digitale Verwaltungsprozesse und innovative Organisationsansätze dazu beitragen können, staatliche Leistungen zukunftsfähig aufzustellen. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums blickten Jon Abele (BearingPoint), Mitbegründer des eGovernment-Wettbewerbs, und Willi Kaczorowski (Cisco), ebenfalls Mitinitiator des Wettbewerbs, gemeinsam auf die Entwicklung der Verwaltungsdigitalisierung in den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten zurück. Dabei wurde deutlich, wie aus ersten E-Government-Initiativen eine umfassende digitale Transformation des öffentlichen Sektors entstanden ist. Zugleich unterstrich das Gespräch die langjährige Partnerschaft von BearingPoint und Cisco, die den Wettbewerb seit seiner Gründung gemeinsam begleiten. Jon Abele, COO der Region Central East sowie Geschäftsführer bei BearingPoint, sagte: "Seit dem ersten eGovernment-Wettbewerb vor 25 Jahren durfte ich jedes Jahr erleben, mit wie viel Engagement und Innovationsgeist Beschäftigte der öffentlichen Verwaltung ihre Behörden voranbringen. Viele visionäre Ideen aus den ersten Jahren sind heute selbstverständlicher Bestandteil moderner Verwaltungsarbeit. Der Wettbewerb hat diese Entwicklung nicht nur begleitet, sondern Good Practice sichtbar gemacht und damit die Entwicklung beschleunigt. Auch die diesjährigen Finalisten zeigen wieder eindrucksvoll, dass die Innovationsreise noch lange nicht zu Ende ist." Uwe Peter, Geschäftsführer von Cisco Deutschland, ergänzte: "KI ist Deutschlands zweite Chance - besonders auch in der Verwaltung. Als Cisco sind wir stolz darauf, den eGovernment-Wettbewerb seit 25 Jahren zu begleiten und ich freue mich aktuell besonders über die vielen aktuellen und großartigen KI-Beiträge." Auch Martin Obholzer, Director Public Sector bei Cisco Deutschland, hob die besondere Leistung der Finalisten hervor: "Die diesjährigen Finalisten zeigen eindrucksvoll, welches Potenzial in modernen Netzwerken, Cloud-Technologien und Künstlicher Intelligenz steckt. Digitalisierung schafft dann nachhaltigen Mehrwert, wenn Innovation, Sicherheit und Vertrauen zusammengedacht werden. Die ausgezeichneten Projekte liefern hierfür wegweisende Beispiele für den Digital-Standort Deutschland." Ein besonderes Highlight der Jubiläumsveranstaltung war eine spektakuläre LED- und Lichtshow, die für einen eindrucksvollen visuellen Rahmen sorgte und die festliche Atmosphäre des 25-jährigen Jubiläums unterstrich. Reinhard Geigenfeind, globaler Leiter Public & Health bei BearingPoint, betonte die Bedeutung des Wettbewerbs für die Zukunft: "Die Anforderungen an Staat und Verwaltung werden in den kommenden Jahren weiter zunehmen. Bürgerinnen und Bürger erwarten digitale, sichere und nutzerfreundliche Leistungen, während technologische Entwicklungen wie Künstliche Intelligenz völlig neue Möglichkeiten eröffnen. Die Frage dabei ist, wie schnell und wirksam sich die Verwaltung digital transformieren kann. Umso wichtiger sind Plattformen wie der eGovernment-Wettbewerb, die Innovationen sichtbar machen, den Austausch fördern und Impulse für die nächste Generation moderner Verwaltungsleistungen setzen." Auf großer Bühne präsentierten die Gewinnerinnen und Gewinner ihre Projekte und machten deutlich, wie innovative Ideen bereits heute zur Modernisierung von Verwaltung und Staat beitragen. Die Erstplatzierten im Überblick Kategorie 1: Digitalisierungsschub durch KI und moderne Infrastruktur Bundeskanzleramt Österreich und Bundesrechenzentrum GmbH: Public AI Prof. Dr. Maria Wimmer aus der Jury: "Das Projekt des österreichischen Bundeskanzleramts und der BRZ GmbH stellt für mich den bisher umfassendsten und durchdachtesten Ansatz der bundesweiten KI-Umsetzung in der öffentlichen Verwaltung eines Landes dar und hat großes Potenzial. Sowohl politisches Commitment und Governance Strukturen als auch Digitale Souveränität sind mitgedacht." Kategorie 2: Kundenzentrierte Verwaltungsprozesse von Anfang bis Ende (E2E) neu gedacht Bundesministerium des Innern: Serviceportal Migration Deutschland (SMD) Franz-Reinhard Habbel aus der Jury: "Das Serviceportal Migration Deutschland ist ein Musterbeispiel integrierter Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommunen. Die Ende-zu-Ende Digitalisierung ist hier konsequent umgesetzt und bezieht den gesamten Verwaltungsprozess von der Antragstellung über Registerabfragen und Nachforderungen bis zur Entscheidung mit ein. Dieser ganzheitliche Ansatz überzeugt insbesondere durch Führungs- und Kommunikationsstärke der Projektleitung im BMI." Kategorie 3: Nachhaltiger Wandel durch Staatsmodernisierung & Verwaltungstransformation MD-OS/PIKT und Frauenservice Wien MA57: Kompetenzstelle gegen Cybergewalt an Frauen Polizei Berlin/ Bundeskriminalamt: INSITU - die smarte Einsatzortdokumentation Prof. Dr. Dagmar Lück-Schneider aus der Jury: "In der Kategorie 3 haben sich zwei Projekte gleichermaßen besonders herausgehoben. Das Projekt der Wiener Kompetenzstelle gegen Cybergewalt an Frauen adressiert nicht nur ein ausgesprochen relevantes und aktuelles Thema, es realisiert vor allem durch das Zusammenbringen von technischer und Opferschutz-Expertise einen serviceorientierten, bei für die Betroffenen bekannten Kontaktpunkten startenden Unterstützungsprozess. Die Umsetzung des Projektes INSITU der Polizei Berlin und des Bundeskriminalamtes zeigt, wie ein nutzerzentriertes Tool zur digitalen Beweisaufnahme Verwaltungsaufwände reduzieren und neue Möglichkeiten der Prozessgestaltung und Zusammenarbeit im Interesse polizeilicher Aufgabenbewältigung ermöglichen kann. Eine umfassende weitere Verbreitung wurde mitgedacht." Kategorie 4: Souveränität, Sicherheit und Stabilität digitaler Infrastrukturen ITZBund: LISSA - Lieferkette ITZBund für sichere Software Stephan Augsten aus der Jury: "Gerade in einer Zeit, in der wir die digitale Souveränität stärken und die Open-Source-Nutzung vorantreiben müssen, kommt der Sicherheit und Integrität von Software-Lieferketten eine ganz besondere Bedeutung zu. Mit LISSA hat das ITZBund eine DevSecOps-Plattform geschaffen, die Entwicklungs-, Prüf-, Build- und Betriebsumgebungen sauber voneinander trennt und sich - von der Code-Übernahme bis hin zur SBOM-Inventarisierung - durch offene Standards auszeichnet. Angesichts so viel Weitsicht kann ich nur sagen: Chapeau!" Publikumspreis Beim diesjährigen Publikumsvoting wurden insgesamt knapp 4.000 Stimmen abgegeben. Den ersten Platz sicherte sich das Bayerische Landesamt für Steuern mit seinem Projekt "Die Steuererklärung per App mit einem Klick". Der Erfolg unterstreicht, wie hoch das Interesse an digitalen Verwaltungsleistungen ist, die den Alltag von Bürgerinnen und Bürgern spürbar vereinfachen. Auf den weiteren Plätzen folgten das Bundesministerium des Innern sowie das Ministerium für Wirtschaft, Handwerk und Tourismus Baden-Württemberg. Über den eGovernment-Wettbewerb Der eGovernment-Wettbewerb feiert 2026 sein 25-jähriges Jubiläum. Seit einem Vierteljahrhundert zeichnet er herausragende Digitalisierungs- und Modernisierungsprojekte der öffentlichen Verwaltung in Deutschland, Österreich und der Schweiz aus. Gemeinsam mit Cisco würdigt BearingPoint innovative Lösungen, die Verwaltung effizienter, nutzerorientierter und zukunftsfähiger machen und den digitalen Wandel im öffentlichen Sektor nachhaltig vorantreiben. Mehr Informationen unter: https://www.egovernment-wettbewerb.de Über Cisco Cisco (NASDAQ: CSCO) ist der weltweit führende Technologieanbieter, der die Art und Weise revolutioniert, wie sich Unternehmen im KI-Zeitalter vernetzen und schützen. Seit mehr als 40 Jahren vernetzt Cisco die Welt sicher. Mit seinen branchenführenden, KI-gestützten Lösungen und Services ermöglicht Cisco seinen Kunden, Partnern und Communities, Innovationen zu entfalten, die Produktivität zu steigern und die digitale Resilienz zu stärken. Cisco verfolgt damit weiterhin das Ziel, eine stärker vernetzte und integrative Zukunft für alle zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://news-blogs.cisco.com/emea/de/ Weitere Informationen: Homepage: http://www.cisco.de Blog: http://gblogs.cisco.com/de/ Facebook: http://www.facebook.com/CiscoGermany X: https://twitter.com/#!/cisco_germany Pressekontakt Cisco Ilja Freund Pressesprecher Cisco Deutschland und Schweiz mailto:ifreund@cisco.com Über BearingPoint BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite, die Unternehmen mithilfe moderner Technologien transformiert. Wir unterstützen Unternehmen bei der Transformation, indem wir fundiertes Branchenwissen mit starken Kompetenzen in Strategie, Geschäftsprozessen, Technologie und KI kombinieren. Unsere Beraterteams arbeiten dabei in unterschiedlichsten Industrien - immer nah am Kunden. Spezialisierte SAP- und Microsoft-Einheiten, ein starker Fokus auf KI sowie ergebnisorientierte Softwarelösungen ermöglichen maßgeschneiderte, innovative Lösungen für die Herausforderungen unserer Kunden. Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg. BearingPoint gehört zu den TIME World's Best Companies und den Forbes World's Best Employers. Das Unternehmen ist zudem eine zertifizierte B Corporation, die hohe soziale und ökologische Standards erfüllt. 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