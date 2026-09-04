Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zur erhöhten Konjunkturprognose
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zur erhöhten Konjunkturprognose:
"Was die Berechnungen der Wirtschaftsforscher in ihren Instituten angeht, so gilt Fausts Feststellung: "Grau ist alle Theorie". In der realen Welt der Wirtschaft dürfte man vielerorts die Botschaft vom gelinden Aufschwung mit Unglauben zur Kenntnis nehmen, so zum Beispiel in der besonders exportabhängigen bayerischen Metall- und Elektroindustrie. Deren Arbeitgeberverbände meldeten just an demselben Tag, den dem die Wirtschaftsforscher ihre günstigen Prognosen abgaben, eine anhaltende Talfahrt. Vielleicht dauert es ja eine Weile, bis optimistische Analysen ihre psychologische Wirkung entfalten."/DP/jha
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