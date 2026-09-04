Regierung in Thüringen macht trotz Parteiaustritt von BSW-Mitgliedern weiter

Berlin, 04. ⁠Sep (Reuters) - Die Landesregierung in Thüringen will trotz eines massenhaften Parteiaustritts von BSW-Abgeordneten weiterarbeiten. Nachdem 13 Mitglieder aus der BSW-Fraktion ausgetreten waren, erklärte Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU), die Koalition mit den nun zunächst parteilosen Abgeordneten und Regierungsmitgliedern fortsetzen zu wollen. "Dies ‌ist ein Tag der Klarheit", sagte er. Vizeministerpräsidentin Katja Wolf, die bisherige BSW-Landesvorsitzende, bekannte sich in einer gemeinsamen Pressekonferenz ebenfalls zur Koalition. Der SPD-Landesvorsitzende Georg ⁠Maier betonte, ⁠dass die SPD-Gremien nun über das weitere Vorgehen beraten wollten, verwies aber auf den gemeinsam ausgehandelten Koalitionsvertrag. In Erfurt regiert eine sogenannte Brombeer-Regierung aus CDU, SPD und bisher dem BSW. Sie hat 44 der 88 Stimmen, braucht also für einzelne Entscheidungen auch die Zustimmung der oppositionellen Linken, die ähnlich ‌wie in Sachsen über einen sogenannten Konsultationsmechanismus erreicht ‌werden soll.

"Wir stehen hier, weil rote Linien überschritten wurden", begründete Wolf ihren Schritt. Der "Flirt mit Björn Höcke" durch BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht sei für sie unerträglich gewesen, fügte ⁠sie in Anspielung auf den Thüringer AfD-Chef hinzu. Hintergrund ist ein heftiger innerparteilicher ‌Streit im BSW: Die Bundesführung hatte ⁠Wolf aufgefordert, die Koalition mit CDU-Ministerpräsident Voigt wegen dessen aberkannter Doktorarbeit zu verlassen. Wolf und die anderen Ex-BSW-Politiker lehnten dies ab. Die Vizeministerpräsidentin warf Wagenknecht vor, dass diese sich von den Grundlagen der Partei ‌entfernt habe. "Das BSW wurde auf Grundlage ⁠eines Wahlprogramms gewählt - dazu haben sich ⁠alle zehn bekannt, die heute aus der Partei ausgetreten sind", sagte sie.

Der BSW-Parteitag des Landesverbands Thüringen, der am Sonntag auf Wunsch der Bundesspitze stattfinden sollte, wurde abgesagt. Wagenknecht teilte auf der Plattform X mit, dass der Austritt Klarheit darüber gebracht habe, dass diese Politikerinnen und Politiker nicht das BSW repräsentierten. Sie warf den Ausgetretenen vor, dem BSW vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am Sonntag schaden zu wollen. Die oppositionelle AfD forderte eine ⁠Auflösung des Landtags.

(Bericht von Andreas RinkeRedigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)