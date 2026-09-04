Reul: Polizei stürmt Fahrzeug von Sabotage-Verdächtigem

dpa-AFX · Uhr
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DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Polizei hat laut NRW-Innenminister Herbert Reul das Fahrzeug des Verdächtigen für mehrere Sabotageaktionen gegen die deutsche Stromversorgung gestürmt. Der Zugriff sei in Niederzier erfolgt, sagte der CDU-Politiker in Düsseldorf. Jetzt sei der Mann vermutlich zu Fuß unterwegs und werde nicht weit kommen./hrz/DP/zb

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