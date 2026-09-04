Russische Drohne trifft Geheimdienstzentrale in Kiew

Kiew, 04. ⁠Sep (Reuters) - Eine russische Drohne hat am Freitag das Hauptquartier des ukrainischen Geheimdienstes SBU im Zentrum von Kiew getroffen. Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte daraufhin Vergeltung an. Er habe den Befehl erteilt, eine angemessene und spürbare ‌Antwort vorzubereiten, die dem Angriff möglichst entspreche, teilte Selenskyj auf dem Kurzmitteilungsdienst Telegram mit. Die Drohne sei direkt auf das Büro des ⁠SBU-Chefs in ⁠dem Gebäude in der Wolodymyrska-Straße gerichtet gewesen. Über dem historischen Stadtteil nahe der Sophienkathedrale stieg dichter schwarzer Rauch auf.

Zahlreiche Rettungswagen und Einsatzkräfte eilten zum Einsatzort. Nach Angaben des Kiewer Bürgermeisters Witali Klitschko wurden fünf Menschen verletzt. Auch eine gegenüberliegende Bäckerei wurde zerstört. ‌Kiew steht seit zehn Tagen unter ununterbrochenem ‌russischen Drohnenbeschuss. Am Mittwoch war eine Universität im Stadtzentrum getroffen worden, wobei mindestens sieben Menschen verletzt wurden. Dass Regierungsgebäude beschädigt werden, ist in dem ⁠seit mehr als viereinhalb Jahren andauernden Krieg jedoch selten. Ein 33-jähriger ‌Kiewer namens Oleh äußerte die Befürchtung, ⁠dass sich die Menschen an solche Angriffe im Zentrum von Kiew und Moskau gewöhnen müssten und sich die Lage weiter verschlechtern werde.

Der SBU gilt als zentraler Akteur im ukrainischen Abwehrkampf ‌gegen den russischen Angriffskrieg. Der ⁠Geheimdienst zeichnet immer wieder für folgenschwere ⁠Angriffe tief im russischen Hinterland verantwortlich, um die dortige Militärmaschinerie und Energieinfrastruktur zu schwächen. Zu den bekanntesten Operationen gehören die Sprengung der Brücke zur besetzten Halbinsel Krim im Jahr 2022 sowie ein Drohnenangriff unter dem Codenamen "Spinnennetz" auf strategische russische Bomber im Jahr 2025. Zudem wird dem SBU eine Schlüsselrolle bei verdeckten Tötungen hochrangiger russischer Militärs zugeschrieben, denen die Ukraine Kriegsverbrechen vorwirft. Russland ⁠verurteilt diese Tötungen als Terroranschläge.

(Bericht von Yuliia Dysa, Max Hunder und Olena HarmashBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian RüttgerBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)