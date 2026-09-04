RWE: Polizei informierte über Fund von Abschusseinrichtungen

Düsseldorf, ⁠04. Sep (Reuters) - Die Polizei hat dem Energiekonzern RWE zufolge in der Nähe von Stromleitungen des Versorgers Abschusseinrichtungen gefunden. Die ‌Polizei habe am Donnerstagabend RWE über den Fund im Bereich des Umspannwerks ⁠nahe ⁠Dormagen, nordöstlich des RWE-Kraftwerks Neurath, berichtet, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die am Fundort verlaufenden Hochspannungs-Freileitungen seien Eigentum der RWE Power. Es ‌habe keine Auswirkungen auf ‌den Kraftwerksbetrieb gegeben.

RWE Power habe ihre Maßnahmen in enger Abstimmung mit dem Netzbetreiber ⁠Amprion und den Behörden verstärkt, erklärte ‌das Unternehmen am Freitag. ⁠Darüber hinaus würden die Anlagen und Leitungen regelmäßig im Rahmen etablierter Prozesse überprüft und überwacht. "Aus Sicherheitsgründen ‌machen wir ⁠keine Angaben zu konkreten ⁠Schutzmaßnahmen oder Sicherheitskonzepten."

In den vergangenen Tagen hatte es Berichte über mehrere mutmaßliche Angriffe auf Infrastruktureinrichtungen gegeben. Darunter waren auch Anlagen von RWE.

(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)