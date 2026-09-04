von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

S&P 500® - Extrem enge Schiebezone

HSBC · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen
HSBC Daily Trading

Extrem enge Schiebezone

Gestern hatten wir an dieser Stelle die besonderen saisonalen Rückschlaggefahren im September diskutiert. Zur DAX®-Auswertung haben uns einige Fragen erreicht. Deshalb weiten wir die Analyse auf die längere Historie des S&P 500® seit 1945 aus. Die wichtigste Botschaft vorweg: Das gestern vorgestellte Phänomen, dass die Trendkomponente das Ausmaß der Septemberkorrektur beeinflusst, gilt auch am US-Aktienmarkt. Während der S&P 500® über die letzten 80 Jahre im September im Mittel um 3,45 % korrigiert, fällt der „drawdown“ in Haussephase wie im Jahr 2026 deutlich moderater aus (-2,36 %). Charttechnisch bewegen sich die amerikanischen Standardwerte in den letzten Wochen in einer äußerst engen Range zwischen 7.600 und 7.817 Punkten seitwärts. Immerhin wird dadurch die Ausbruchszone bei 7.600 Punkten bzw. die 50-Tage-Linie (akt. bei 7.584 Punkten) verteidigt. Eine weitere Schlüsselunterstützung stellt das Junitief bei 7.238 Punkten dar, welches recht gut mit dem deutlich steigenden, längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Tage (akt. bei 7.137 Punkten) harmoniert. Um die jüngste Lethargie zu überwinden, ist dagegen der Ausbruch aus der o. g. Schiebezone notwendig.

S&P 500® (Daily)

Chart S&P 500®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Chart S&P 500®
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SP GROUP
S
S&P 500

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Datenanalyse
Die Zinswende kommt: Diese Branchen leiden daruntergestern, 13:36 Uhr · onvista
Auswertung von FTSE100, Cac40 und Co.
Acht starke Europa-Aktien (die wenig mit KI zu tun haben)02. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen