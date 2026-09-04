Showdown bleibt aus - Einigung auf VW-Sanierungskonzept treibt Aktien

- von Christina Amann ⁠und Christoph Steitz

Berlin, 04. Sep (Reuters) - Die überraschende Einigung auf ein Sanierungskonzept für Volkswagen hat eine Eskalation bei Europas größtem Autobauer verhindert und die Aktien beflügelt. Zum Handelsstart am Freitag kletterten die Titel des Wolfsburger Konzerns um 9,7 Prozent auf 83,76 Euro und waren die größten Gewinner im Leitindex Dax. Nach wochenlangem Ringen sprach sich der Aufsichtsrat am Vorabend einstimmig für ein Sanierungskonzept aus, mit dem der Vorstand um Konzernchef Oliver Blume die Rendite bis 2030 auf neun Prozent treiben will. Dabei fallen rund 50.000 ‌Arbeitsplätze weg, die Zahl der Modelle wird zusammengestrichen und das Beteiligungsportfolio verschlankt. Vier deutsche Werke stehen weiter auf dem Prüfstand.

"Das Ergebnis ist eine positive Überraschung, offenbar konnte sich die Unternehmensleitung weitgehend durchsetzen", schrieben die Analysten des Bankhauses Metzler. Sie schätzen die Kosten für die geplante Restrukturierung auf bis zu ⁠zehn Milliarden Euro. Die ⁠Analysten der Deutschen Bank bewerteten die Einigung als einen pragmatischen Kompromiss, nicht so sehr als eine Richtungsänderung. "Aber sie beseitigt eine der größten Sorgen der Investoren: ob der Konzern überhaupt in der Lage ist, schwierige Entscheidungen zu fällen, um die Herausforderungen zu bewältigen." Dass man sich so zügig einigen konnte, zeige, dass Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite doch an einem Strang zögen, erklärte auch Moritz Kronenberger, Fondsmanager bei Union Investment. "Dies sollte wegweisend für die Zukunft von Volkswagen sein", sagte der Konzernkenner. "Jetzt liegt der Ball gänzlich beim Vorstand. Es gibt nun keine Ausreden mehr."

ZEICHEN STANDEN AUF ESKALATION

Volkswagen setzen vor allem der wegbrechende Markt in China, die Zölle von US-Präsident ‌Donald Trump und der harte Wettbewerb durch chinesische Anbieter auf dem europäischen Heimatmarkt zu. Derzeit erwirtschaftet ‌der Wolfsburger Autobauer zwar noch Gewinne, doch das könnte sich nach Einschätzung von Experten in den nächsten Jahren ändern.

Eigentlich hatten die Zeichen auf Eskalation gestanden - auf der einen Seite der VW-Vorstand und die Eigentümerfamilien Porsche und Piech, die den Konzern grundlegend umbauen und die Kosten auch durch die Schließung von Werken deutlich senken wollen. Auf der anderen Seite ⁠die Arbeitnehmervertreter und das Land Niedersachsen, für die der Erhalt der Standorte eine rote Linie war. Insidern zufolge hatte der Vorstand damit gedroht, seinen Sanierungsplan auf einer ‌außerordentlichen Hauptversammlung durchzusetzen, auf der die Porsche SE die Mehrheit hat.

Nun hieß es in ⁠der Pressemitteilung, der Aufsichtsrat habe zur Kenntnis genommen, dass Überkapazitäten von 500.000 Fahrzeugen in Europa bestünden und für die Werke Emden, Zwickau, Neckarsulm und Hannover derzeit keine wettbewerbsfähige Folgebelegung ab den Jahren 2031 bis 2034 gewährleistet werden könne. Bis Ende Juni 2027 solle ein Konzept für eine nachhaltige und wettbewerbsfähige Produktionsstruktur entwickelt werden. "Für diese Werke werden parallel und ergänzend alternative Verwendungsmöglichkeiten geprüft", erklärte VW.

"DIE EIGENTLICHE ARBEIT BEGINNT JETZT"

Die einstimmige Entscheidung ‌des Aufsichtsrats zeige, dass auch bei tiefgreifenden Veränderungen gemeinsam getragene Lösungen möglich seien, sagte ⁠Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch. "Die eigentliche Arbeit beginnt jetzt", sagte Volkswagen-Großaktionär Wolfgang ⁠Porsche. Betriebsratschefin Daniela Cavallo und IG-Metall-Chefin Christiane Benner erklärten, nun müsse der Vorstand seine Hausaufgaben machen. Der Konfrontationskurs und die Kommunikation des Managements seien in den vergangenen Wochen nicht zielführend gewesen. Die Arbeitnehmerseite habe eine gefährliche Eskalation des Konflikts verhindert. "Eine Ausgliederung der Kernmarke Volkswagen Pkw und der VW-Komponente ist vom Tisch, der Angriff auf die Mitbestimmungsstrukturen damit erfolgreich abgewehrt", betonten sie. Zudem werde kein Werk aufgegeben, eine Werksschließung sei nicht besiegelt.

Beim geplanten Abbau von 50.000 Stellen werden die Arbeitnehmervertreter ein Wörtchen mitzureden haben. Sie hatten bei der Verabschiedung des letzten Restrukturierungsplans 2024 eine Beschäftigungssicherung für die meisten VW-Bereiche bis 2030 ausgehandelt.

In der Sache sei der Sanierungsplan sehr nah an dem, was der Vorstand gefordert habe, sagte eine mit den Gesprächen vertraute Person. Dem Durchbruch seien intensive Verhandlungen vorausgegangen. Am Mittwochabend habe der Vorstand zunächst über ein Sanierungspaket verhandelt, das mit Niedersachsen zusammen erarbeitet worden sei. Anschließend seien Benner und Cavallo hinzugezogen worden, ⁠woraufhin man bis zum Morgen gerungen habe. Am Donnerstag habe zunächst das Präsidium des Aufsichtsrats getagt. Pötsch habe schließlich die eigentlich für Freitag geplante Aufsichtsratssitzung vorgezogen.

(Bericht von Christina Amann und Christoph Steitz. Geschrieben von Sabine Wollrab, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte)