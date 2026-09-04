Showdown bleibt aus - Einigung auf VW-Sanierungskonzept treibt Aktien

- von Christina Amann ⁠und Christoph Steitz

Berlin, 04. Sep (Reuters) - Die überraschende Einigung auf ein Sanierungskonzept für Volkswagen hat eine Eskalation bei Europas größtem Autobauer zunächst verhindert und die Aktien beflügelt. In der Spitze kletterten die Titel des Wolfsburger Konzerns am Freitag um 9,7 Prozent auf 83,76 Euro, den höchsten Stand seit knapp drei Monaten. Nach wochenlangem Ringen sprach sich der Aufsichtsrat am Vorabend einstimmig für ein Sanierungskonzept aus, mit dem der Vorstand um Konzernchef Oliver Blume die Rendite bis 2030 auf neun Prozent treiben will. Dabei fallen rund 50.000 Arbeitsplätze weg, die Zahl der Modelle ‌wird zusammengestrichen und das Beteiligungsportfolio verschlankt. Vier deutsche Werke stehen weiter auf dem Prüfstand, eine Entscheidung über eine Schließung wurde aber vertagt.

"Das Ergebnis ist eine positive Überraschung, offenbar konnte sich die Unternehmensleitung weitgehend durchsetzen", schrieben die Analysten des Bankhauses Metzler. Sie schätzen die Kosten für die geplante Restrukturierung auf bis zu zehn Milliarden ⁠Euro. Die Experten der Deutschen ⁠Bank bewerteten die Einigung eher als einen pragmatischen Kompromiss denn als eine Richtungsänderung. "Aber sie beseitigt eine der größten Sorgen der Investoren: ob der Konzern überhaupt in der Lage ist, schwierige Entscheidungen zu fällen, um die Herausforderungen zu bewältigen." Dass man sich so zügig einigen konnte, zeige, dass Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite doch an einem Strang zögen, erklärte auch Moritz Kronenberger, Fondsmanager bei Union Investment. "Dies sollte wegweisend für die Zukunft von Volkswagen sein", sagte der Konzernkenner. "Jetzt liegt der Ball gänzlich beim Vorstand. Es gibt nun keine Ausreden mehr."

ZEICHEN STANDEN AUF ESKALATION

Eigentlich hatten die Zeichen auf Eskalation gestanden - auf der einen Seite der VW-Vorstand und die Eigentümerfamilien Porsche und Piëch, die den Konzern grundlegend umbauen und ‌die Kosten auch durch die Schließung von Werken deutlich senken wollen. Auf der anderen Seite die Arbeitnehmervertreter und ‌das Land Niedersachsen, für die der Erhalt der Standorte eine rote Linie war. Insidern zufolge hatte der Vorstand damit gedroht, seinen Sanierungsplan auf einer außerordentlichen Hauptversammlung durchzusetzen, auf der die Porsche-Holding die Mehrheit hat.

Es habe keine Zustimmung zur Schließung von Werken gegeben, betonte Niedersachsens Ministerpräsident Lies, der Mitglied im VW-Aufsichtsrat ist. Der Aufsichtsrat habe zur Kenntnis genommen, dass Überkapazitäten von 500.000 Fahrzeugen ⁠in Europa bestünden und für die Werke Emden, Zwickau, Neckarsulm und Hannover derzeit keine wettbewerbsfähige Folgebelegung ab den Jahren 2031 bis 2034 gewährleistet werden könne, hieß es in der ‌VW-Mitteilung. Für die Werke würden alternative Verwendungsmöglichkeiten geprüft. "Es kann nicht sein, dass wir Standorte aufgeben, ⁠in denen Automobilproduktion über Jahrzehnte erfolgreich war", sagte Lies. "Wenn wir Kapazitäten abbauen müssen, kann nicht die automatische Schlussfolgerung sein, dass wir sie in Deutschland abbauen."

WEITERER STREIT VORPROGRAMMIERT

Betriebsratschefin Daniela Cavallo und IG-Metall-Chefin Christiane Benner gaben sich weiter kämpferisch: "Wir erwarten, dass der Vorstand auf der Grundlage des heute erzielten Kompromisses nun seine Hausaufgaben erledigt und zügig Ergebnisse vorlegt." Er müsse jetzt Investitionen auf den Weg bringen, Innovationen vorantreiben und die Beschäftigung dauerhaft sichern. Der Konfrontationskurs des Managements ‌der vergangenen Wochen sei nicht zielführend gewesen. Als Pluspunkt sehen die Arbeitnehmervertreterinnen, dass eine Ausgliederung der ⁠Kernmarke Volkswagen Pkw vom Tisch ist. "Der Angriff auf die Mitbestimmungsstrukturen ist ⁠damit erfolgreich abgewehrt."

Bei der Umsetzung des Sanierungsplans sind weitere Konflikte allerdings vorprogrammiert: Die Arbeitnehmervertreter werden ein gewichtiges Wort mitzureden haben, etwa beim geplanten Abbau von 50.000 Stellen. Eigentlich gilt eine Beschäftigungssicherung für die meisten VW-Bereiche bis 2030, die der Betriebsrat beim letzten Umbauplan 2024 ausgehandelt hatte. Und auch um die Frage der Zukunft der Werke wird noch über Jahre gerungen werden. "Die quälende Hängepartie geht weiter", konstatierte Sebastian Lechner, der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion Niedersachsen. "Die VW-Beschäftigten sind heute genauso verunsichert wie gestern vor der Sitzung des Aufsichtsrates." DZ-Bank-Analyst Michael Punzet ist daher skeptisch: "Da die bisher vorliegenden Informationen nur wenige belastbare Details enthalten und bei vielen Themen noch weitere Gespräche der involvierten Parteien fordern, sehen wir aus heutiger Sicht noch keinen nennenswerten Einfluss auf den Investment Case."

Dem Durchbruch waren intensive Verhandlungen vorausgegangen. Am Mittwochabend habe der Vorstand zunächst über ein Sanierungspaket verhandelt, das mit Niedersachsen zusammen erarbeitet worden sei, beschrieb eine mit den Abläufen vertraute Person das Zustandekommen der Einigung. Anschließend seien Benner und Cavallo hinzugezogen worden, woraufhin ⁠man bis zum Morgen gerungen habe. Am Donnerstag habe zunächst das Präsidium des Aufsichtsrats getagt. Pötsch habe schließlich die eigentlich für Freitag geplante Aufsichtsratssitzung vorgezogen.

(Bericht von Christina Amann und Christoph Steitz, Mitarbeit von Daniela Pegna, Matthias Inverardi. Geschrieben von Sabine Wollrab, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte)