Snowflake explodiert nach KI-Zahlen: Beginnt jetzt die nächste große Rallye?









Snowflake meldet sich eindrucksvoll zurück: Der Cloud- und Datenspezialist steigert seinen Quartalsumsatz um 35 Prozent auf 1,55 Milliarden US-Dollar, während der wichtige Produktumsatz sogar um 37 Prozent wächst. Gleichzeitig übertrifft der bereinigte Gewinn je Aktie die Erwartungen deutlich und das Management hebt seine Jahresprognose kräftig an. Für zusätzliche Fantasie sorgen die KI-Agenten CoCo und CoWork, die bereits auf Tausenden Kundenkonten eingesetzt werden und immer mehr Entwicklungs-, Analyse- und Datenprozesse automatisieren. Die Börse reagiert begeistert – die Snowflake-Aktie springt nach den Zahlen um mehr als 16 Prozent nach oben.





Doch ist das bereits der Startschuss für die nächste große KI-Rallye? Snowflake entwickelt sich zunehmend vom klassischen Cloud Data Warehouse zur umfassenden Plattform für Unternehmensdaten, Anwendungen und künstliche Intelligenz. Steigende Margen, ein wachsender freier Cashflow und die beschleunigte KI-Nutzung sprechen für das Unternehmen. Gleichzeitig sind nach dem starken Kursanstieg hohe Erwartungen eingepreist, während Snowflake nach US-GAAP weiterhin Verluste schreibt und sich gegen Databricks sowie die Cloudangebote von Microsoft, Amazon und Google behaupten muss. In unserer aktuellen Analyse beleuchten wir Geschäftsmodell, Quartalszahlen, KI-Projekte, Bewertung und Charttechnik der Snowflake-Aktie.













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