Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases From 28 August 2026 to 3 September 2026

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Regulatory News:

In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information

Name of the issuer

Issuer Identity Code (LEI)

Trading Day

ISIN

Aggregated volume per day (number of shares)

Weighted average price per day

Market (MIC Code)

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

28/08/2026

FR0013230612

678

17.1006

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

28/08/2026

FR0013230612

405

17.0455

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

31/08/2026

FR0013230612

1 651

16.8543

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

31/08/2026

FR0013230612

612

16.8120

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

01/09/2026

FR0013230612

896

16.5289

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

01/09/2026

FR0013230612

505

16.4764

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

02/09/2026

FR0013230612

1 253

16.3588

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

02/09/2026

FR0013230612

417

16.3640

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

03/09/2026

FR0013230612

2 622

16.6437

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

03/09/2026

FR0013230612

535

16.6867

CEUX

 

 

TOTAL

9 574

16.6735

 

 

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260904881963/en/

Tikehau Capital

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