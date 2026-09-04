Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases From 28 August 2026 to 3 September 2026
Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
|
Name of the issuer
|
Issuer Identity Code (LEI)
|
Trading Day
|
ISIN
|
Aggregated volume per day (number of shares)
|
Weighted average price per day
|
Market (MIC Code)
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
28/08/2026
|
FR0013230612
|
678
|
17.1006
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
28/08/2026
|
FR0013230612
|
405
|
17.0455
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
31/08/2026
|
FR0013230612
|
1 651
|
16.8543
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
31/08/2026
|
FR0013230612
|
612
|
16.8120
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
01/09/2026
|
FR0013230612
|
896
|
16.5289
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
01/09/2026
|
FR0013230612
|
505
|
16.4764
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
02/09/2026
|
FR0013230612
|
1 253
|
16.3588
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
02/09/2026
|
FR0013230612
|
417
|
16.3640
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
03/09/2026
|
FR0013230612
|
2 622
|
16.6437
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
03/09/2026
|
FR0013230612
|
535
|
16.6867
|
CEUX
|
|
|
TOTAL
|
9 574
|
16.6735
|
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Tikehau Capital