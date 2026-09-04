Trading-Chance Fuchs Petrolub: Läuft wie geschmiert

Was macht Fuchs Petrolub?

Fuchs Petrolub ist der weltweit größte unabhängige Schmierstoffhersteller. Der deutsche Konzern entwickelt, produziert und vertreibt mehr als 2.000 Produkte mit über 6.000 Artikeln für nahezu jede industrielle und automobile Anwendung und ist seit Januar 2020 als globales Unternehmen CO2-neutral. Die Geschäftstätigkeit verteilt sich auf drei Segmente. Industrial Lubricants & Specialties umfasst Schmierstoffe für Maschinenbau, Metallverarbeitung, Bergbau, Stahl-, Zement- und Lebensmittelindustrie wie Hydrauliköle, Getriebeöle, Metallbearbeitungsfluide und Korrosionsschutz. Automotive Lubricants bündelt Motor- und Getriebeöle sowie Spezialitäten für Pkw, Motorräder und Nutzfahrzeuge mit Mercedes-Benz und weiteren OEMs als wichtigen Partnern. Other beinhaltet Handelsware und sonstige Aktivitäten ohne direkte Schmierstoffproduktion. Fuchs Petrolub wurde 1931 als Familienunternehmen gegründet und ist heute weltweit an mehr als 55 Standorten aktiv. Wachstumstreiber sind die Elektromobilität mit speziellen E-Fluids, der Ausbau der Industrieautomatisierung sowie nachhaltige biologisch abbaubare Schmierstoffe.

Good to know about: Fuchs

Fuchs Petrolub hat sich als weltweit größter unabhängiger Anbieter von Schmierstoffen und verwandten Spezialitäten eine herausragende Stellung auf den globalen Märkten erarbeitet. Während integrierte Ölkonzerne wie Shell, ExxonMobil oder TotalEnergies Schmierstoffe primär als Nebenprodukt ihrer fossilen Raffineriekette betrachten, setzt das Mannheimer Traditionsunternehmen ausschließlich auf maßgeschneiderte High-End-Schmierstofflösungen für hochspezifische Industrie- und Automobilanwendungen. Dieser klare Fokus unterscheidet den Spezialisten grundlegend von seinen Rohöl verarbeitenden Wettbewerbern und schützt ihn vor den starken Preisschwankungen des klassischen Raffineriegeschäfts.

Die Marktposition basiert auf einer Strategie der technologischen Nische und einer extrem breiten Diversifikation über Industriebranchen und Regionen hinweg. Die fortschreitende Transformation der Automobilindustrie hin zur Elektromobilität birgt zwar das Risiko eines sinkenden Bedarfs an klassischen Motorenölen, eröffnet gleichzeitig aber erhebliche Wachstumschancen. Elektrofahrzeuge benötigen spezialisierte Kühl- und Schmierflüssigkeiten für Batterien, Leistungselektronik und Getriebe, bei deren Entwicklung das Unternehmen eine Vorreiterrolle einnimmt. Ergänzende Potenziale liegen in der fortschreitenden Automatisierung der Industrie sowie im Ausbau von Nischenanwendungen in Bereichen wie der Medizintechnik, der Windkraft oder der Lebensmittelverarbeitung.

Operationelle Risiken ergeben sich vor allem aus schwankenden Rohstoffpreisen für Grundöle und geopolitischen Verwerfungen, welche die globalen Lieferketten belasten können. Durch eine starke lokale Präsenz mit Produktionsstätten nahe den Kernmärkten sowie eine hohe Flexibilität in der Preisgestaltung gelingt es jedoch regelmäßig, steigende Einstandskosten zeitnah an die Kunden weiterzugeben. Die langfristigen Perspektiven bleiben daher positiv, da der weltweite Bedarf an Hochleistungsschmierstoffen für effiziente und verschleißarme Industrieprozesse unzeitgemäß hoch bleibt.

An der Börse spiegeln sich die hohe Kapitaldisziplin und die solide Bilanzstruktur mit einer überdurchschnittlich hohen Eigenkapitalquote wider. Die Bewertung bewegt sich gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis traditionell im moderaten Bereich, was der Aktie den Ruf eines verlässlichen und defensiven Qualitätswerts einbringt. Mit einer jahrzehntelangen Historie kontinuierlich gesteigerter Ausschüttungen gilt der Titel auf dem deutschen Parkett als ein herausragender Wert für dividendenorientierte Anleger.

Make or break!

Eine sehr spannende Ausgangslage finden wir im Chart der Aktie vor. Nach einem gigantischen Bullen-Run zuvor korrigierte der Kurs ab August 2018 bis in den September 2022, um dann von etwa 21 Euro ausgehend wieder in einen dynamischen Aufwärtstrend überzugehen. Derzeit ist der Kurs eingekeilt zwischen einer Unterstützungszone, die sich von 24,80 bis etwa 31,25 Euro erstreckt, und einem Widerstandsbereich, der bei 35 Euro beginnt (mit der Abwärtstrendlinie) und bei 37,35 Euro endet. Letztgenannte Marke sollte nachhaltig überwunden werden, damit neues Kurspotenzial freigesetzt werden kann und die alten Hochs als Langfrist-Ziel wieder aktiviert werden. Erst unterhalb von 24,80 Euro trübt sich das Bild merklich ein.

Quelle: www.tradingview.com

Minimale Schuldenquote

Mit nur fünf Prozent Schuldenquote ist das Unternehmen in dieser Hinsicht kerngesund. Unterstrichen wird dies darüber hinaus von einer Netto-Marge jenseits von neun Prozent und einem stetig wachsenden Gewinn. 2016 hatte der Gewinn je Aktie noch bei 1,86 Euro gelegen. Heute verzeichnet man einen Profit von 2,6 Euro pro Anteilsschein und will diesen bis 2029 auf 3,12 Euro ausbauen.

Fazit

Fuchs hat technisch noch eine wichtige Hürde unmittelbar vor sich, doch ist fundamental so gesund und hat eine bärenstarke Marktstellung, so dass es für uns lediglich eine Frage der Zeit ist, wann der Aktienkurs auf neue Allzeithochs schnellt. Für etwaige Engagements in diesen Papieren haben wir ein geeignetes Produkt ausgesucht, welches wir Ihnen nachfolgend vorstellen möchten. Bitte beachten Sie, dass das vorgestellte Produkt auf die Vorzugsaktien lautet, wir aber den Chart der Stammaktien analysiert haben.

Open end Turbo Long Optionsschein auf Fuchs

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open End Turbo Long Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 23,32 Euro. Bei einem aktuellen Preis von 42 Euro entspricht das einem Hebel von 2,23. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet HB6AJL.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 37,235 Euro

Unterstützungen: 24,8 bis 31,25 Euro

Open end Turbo Long Optionsschein auf Fuchs

Basiswert Fuchs Petrolub WKN HB6AJL ISIN DE000HB6AJL4 Basispreis 23,32 Euro K.O.-Schwelle 23,32 Euro Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 2,23 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.