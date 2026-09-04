Trading-Chance Volkswagen Vz.: Turnaround oder Exitus?

Was macht Volkswagen Vorzug?

Volkswagen Vorzug ist die stimmrechtslose Vorzugsaktie des Automobilkonzerns Volkswagen, eines der größten Pkw-Hersteller der Welt. Volkswagen produziert Pkw, Nutzfahrzeuge, Lkw und Motorräder unter Marken wie Volkswagen, Audi, Skoda, Porsche, MAN und Scania. Im Segment Passenger Cars & Light Commercial Vehicles entwickelt und produziert Volkswagen Vorzug Pkw und leichte Nutzfahrzeuge unter den Marken Volkswagen, Audi, Skoda, Seat/Cupra, Porsche, Bentley, Lamborghini und Bugatti sowie leichte Nutzfahrzeuge unter Volkswagen Nutzfahrzeuge. Im Segment Financial Services bietet das Unternehmen Leasing-, Kredit-, Versicherungs- und Mobilitätsdienstleistungen für Käufer von Volkswagen-Marken-Fahrzeugen über die Tochter Volkswagen Financial Services an, die den Fahrzeugverkauf unterstützen. Im Segment Commercial Vehicles entwickelt und produziert das Unternehmen schwere Lkw und Busse über die Tochter Traton, die die Marken MAN und Scania umfasst. Im Segment Other bündelt das Unternehmen ergänzende Aktivitäten wie das Komponenten- und Motorenwerksgeschäft sowie nicht zugeordnete Posten. Volkswagen Vorzug leidet unter schwacher China-Nachfrage, der Elektromobilitäts-Transformation und einer umfassenden Restrukturierung des Heimatmarkts mit Werkschließungen und Personalabbau.

So steht es um die Turnaround-Chancen von VW!

Die Krise des Wolfsburger Konzerns – geprägt von hohen Produktionskosten in Europa, technologischem Rückstand bei Software und Batteriezellen sowie massivem Wettbewerbsdruck in China – ist kein Einzelfall in der Wirtschaftsgeschichte. Sie lässt sich mit mehreren historischen Restrukturierungsfällen vergleichen, bei denen etablierte Industrie- und Automobilriesen vor tiefgreifenden Transformationen standen.

International stehen Konzerne in solchen Phase vor der Wahl zwischen radikaler Neuausrichtung und schleichendem Niedergang.

Vergleichbare historische Turnaround-Situationen

Die Ausgangslage ist vergleichbar mit vier prominenten Präzedenzfällen der Industrie- und Automobilgeschichte:

1. General Motors (2008–2010): Der schwerste Fall eines strukturellen Zusammenbruchs infolge hoher Fixkosten, unrentabler Werkstrukturen und veralteter Produktpaletten während der Finanzkrise.

2. Ford Motor Company (2006–2011): Die erfolgreiche Sanierung unter Alan Mulally ("One Ford"), bei der ohne staatliche Insolvenz durch Schließung unrentabler Marken und globale Modellplattformen der Turnaround gelang.

3. Chrysler / Fiat Chrysler (1979 & 2009): Zweimalige Rettungsaktionen (Lee Iacocca 1979 sowie die Integration durch Sergio Marchionne ab 2009) zur Beseitigung massiver Qualitäts- und Kapazitätsprobleme.

4. Peugeot / PSA Group (2012–2017): Ein europäischer Fall unter Carlos Tavares, bei dem Werksschließungen, rigoroses Kostenmanagement und Plattform-Sharing einen fast insolventen Volumenhersteller zu einem Hochprofit-Konzern formten.

Erfolgsquote und Vergleiche der Turnarounds

Historisch gesehen liegt die Erfolgsquote für vollwertige Turnarounds bei Industriekonzernen dieser Größenordnung bei etwa 50 % bis 60 %. Ein erfolgreicher Turnaround bedeutet hierbei das nachhaltige Erreichen einer operativen Marge über dem Branchendurchschnitt und die Rückkehr zu alten Aktien-Höchstständen innerhalb von 5 bis 10 Jahren.

Die folgenden Vergleichssituationen verdeutlichen Dauer, Einbußen (Drawdowns) und die Erholungspotenziale ähnlicher Fälle:

Unternehmen & Krise Dauer des Turnarounds Max. Drawdown (Aktienkurs) Dimension der Erholung (Kursgewinn ab Tief) Ergebnis & Status General Motors (Insolvenz / Chapter 11, 2009) 4 – 6 Jahre -99 % (Altaktie wertlos) +250 % (Neuer Börsengang 2010 bis 2014) Sanierung über geordnete Insolvenz und staatliche Hilfen. Ford Motor Company (Restrukturierung "One Ford", 2006–2011) 5 Jahre -90 % (von $17 auf $1,50) +1.100 % (vom Tief 2008 bis 2011) Erfolgreicher operativer Turnaround ohne staatliche Insolvenz. PSA Peugeot Citroën (Restrukturierung unter Tavares, 2012–2017) 4 Jahre -85 % (2007 bis 2012) +450 % (vom Tief 2012 bis 2017) Drehung von Verlusten zu Rekordmargen; spätere Fusion zu Stellantis. Fiat Chrysler (FCA) (Integration & Sanierung, 2009–2015) 6 Jahre -80 % (2007 bis 2009) +500 % (vom Tief 2009 bis 2015) Sanierung über globale Plattform-Verwertung und Marken-Fokus.

Risiken in der aktuellen Lage

· Strukturelle Nachteile im Heimatmarkt: Hohe Energie- und Personalkosten am Standort Deutschland erschweren die Renditeziele im Vergleich zu internationalen Mitbewerbern deutlich.

· Politische und gewerkschaftliche Widerstände: Die komplexe Eigentümerstruktur mit staatlichen Mitspracherechten und starker Mitbestimmung verlangsamt notwendige Werkschließungen und Kapazitätsanpassungen.

· Software- und Technologie-Rückstand: Schwächen in der Software-Entwicklung und Verzögerungen bei Modellarchitekturen führten zu Marktanteilsverlusten, insbesondere im Schlüsselmarkt China.

· Wettbewerbsdruck in China: Einheimische Hersteller erobern Marktanteile bei Elektrofahrzeugen durch schnellere Entwicklungszyklen und günstigere Preisstrukturen.

Chancen und Potenzial für eine Erholung

· Skaleneffekte und Markenportfolio: Mit breiter Präsenz über mehrere Segmente hinweg (von Volumen- bis zu Luxusmarken) bestehen erhebliche Synergiepotenziale bei Modul- und Plattformstrategien.

· Massiver Kapazitäts- und Kostenabbau: Geplante Abbauprogramme, Effizienzsteigerungen im Einkauf und die Reduzierung von Modellvarianten können die operativen Margen bei erfolgreicher Umsetzung wieder deutlich anheben.

· Technologische Partnerschaften: Strategische Kooperationen mit spezialisierten Anbietern in den Bereichen Software und Batterie-Technologie können den Entwicklungsrückstand kosteneffizient schließen.

· Moderate Bewertung: Die Aktie ist gemessen am Buchwert und Kurs-Gewinn-Verhältnis historisch niedrig bewertet. Gelingt der operative Turnaround auch nur teilweise, bietet das im Erfolgsfall erhebliches Kurspotenzial.

Kampf mit alter Support-Zone

Der Chartverlauf macht deutlich, welche Auswirkungen staatliche Vorgaben (statt freier Märkte) in Kombination mit hohen Energiekosten und hohen Abgaben haben. Binnen einer halben Dekade verlor die Aktie des Wolfsburger Konzerns von 252,2 auf 68,62 Euro. Gerade ringen die Papiere mit einer Rückkehr über die alte Horizontal-Unterstützung bei 79,82 und 86,46 Euro. Gelingt diese, so wäre das Schlimmste vermeintlich überstanden und eine Bodenbildung könnte Konturen annehmen.

Wie unsere Statistik zeigte, dauern Turnarounds locker zwischen vier und sechs Jahren. Hier ist also Sitzfleisch gefragt! Jenseits von 68 Euro bleibt eine Hoffnung auf einen bereits eingeleiteten Turnaround berechtigt am Leben. Sinkt der Aktienkurs jedoch unter diese Marke ab, so könnten alle Dämme brechen.

Quelle: www.tradingview.com

Ein trübes Bild

Seit 2023 brach das Ergebnis je Aktie von 31 Euro auf nunmehr 10,46 Euro ein. Die absurden Kosten drücken auch die Marge von 5,93 Euro in 2021 auf derzeit 1,63 Euro je Anteilsschein. Mit 43,82 Prozent Schuldenquote ist man somit auch sehr zinsabhängig und leidet mehr unter Inflation, als andere Unternehmen. Alles in allem kann der Geschäftsentwicklung aus der jüngsten Vergangenheit wenig positives abgewonnen werden. Noch drei Jahre derartige Politik könnten selbst einen ehemaligen Giganten, wie es Volkswagen war, komplett stürzen. Während die chinesischen Autobauer staatlich subventioniert werden, um der Konkurrenz den Garaus zu machen und Marktanteile zu gewinnen, gängelt hierzulande die Politik kerngesunde Branchen mit Vorgaben.

Fazit

Ein Engagement in Volkswagen ist derzeit eine riskante Wette auf eine gravierende Veränderung der derzeit vorherrschenden Gegebenheiten. Entsprechend sollten aus unserer Sicht zunächst nur kleine Beträge investiert werden. Eine Aufteilung des vorgesehenen Betrags in mehrere Tranchen und über einen längeren Zeitraum versteht sich auch hier wieder von selbst. Ein potenziell geeignetes Produkt haben wir ausgesucht und stellen es Ihnen nachfolgend vor.

Open end Turbo Long Optionsschein auf VW Vz.

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open End Turbo Long Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 59,634 Euro. Bei einem aktuellen Preis von 82,56 Euro entspricht das einem Hebel von 3,55. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet UR1B07.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 86,46 und 109 Euro

Unterstützungen: 68 und 79 Euro

Open end Turbo Long Optionsschein auf VW Vz.

Basiswert Volkswagen Vz. WKN UR1B07 ISIN DE000UR1B077 Basispreis 59,634 Euro K.O.-Schwelle 59,634 Euro Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 3,55 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.