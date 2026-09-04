Trump fordert nach Jobdaten erneut Zinssenkung ein

US-Präsident Donald Trump hat nach neuen Daten zum US-Arbeitsmarkt am Freitag erneut auf Zinssenkungen gepocht. Auf "Truth Social" lobte Trump den starken Stellenaufbau in der weltgrößten Volkswirtschaft, forderte aber zugleich von seiner Notenbank erneut, die Zinsen zu senken.

"Senkt die Zinsen, oder ich werde den Handel mit allen Ländern unterbinden, die einen Überschuss mit uns aufweisen", so Trump. Das Direktorium der Notenbank Fed, mit "ihrem großartigen neuen Vorsitzenden", müsse nun patriotisch sein, erklärte der Präsident. Zu hohe Zinsen, argumentierte er, würden einen unfairen Nachteil für die USA darstellen.

Wie das US-Arbeitsministerium am Freitag verkündete, hat die US-Wirtschaft im August 162.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft aufgebaut, beinahe das Dreifache der Erwartungen. Außerdem wurde der Stellenaufbau der beiden Vormonate nochmals nach oben revidiert.

Für die Fed ist das tendenziell eher ein Faktor, der für Zinsanhebungen statt -senkungen spricht. Die US-Notenbank hält das sogenannte Doppelmandat. Einerseits soll die Geldpolitik die Inflation bei zwei Prozent pro Jahr halten, auf der anderen Seite aber ist eine Vollbeschäftigung ebenso festgesetztes Ziel. Starke Signale vom Arbeitsmarkt lassen der Fed daher mehr Spielraum bei der Inflationsbekämpfung. In den USA hält sich die Teuerung hartnäckig über dem Ziel.

Aus diesem Grund preist der Markt eine Zinserhöhung in diesem Jahr ein, womöglich hebt das Fed-Direktorium unter ihrem neuen Chef Kevin Warsh schon bei der Zinssitzung im September die Zinsen an. Warsh äußerte sich zuletzt kritisch, was Fortschritte im Kampf gegen Inflation angeht.

Trump hatte Warshs Vorgänger Jerome Powell in der Vergangenheit öfter verbal attackiert, weil dieser die Zinsen nach Ansicht Trumps nicht schnell genug gesenkt hat. Beide Notenbanker wurden von Trump selbst zum Vorsitzenden der Fed nominiert.